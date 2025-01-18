Başkan Kaya, Çocuklarla Sinema Keyfi Yaşadı

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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Belediye'nin çocuklara özel sinema etkinliğine katıldı. Çocuklarla birlikte film izleyen, Başkan Kaya yarı yıl tatilindeki çocukların mutluluklarına ortak oldu.

İncirliovalı çocuklar yarı yıl tatiline sinema keyfi ile başladı. İncirliova Belediyesi, yoğun geçen eğitim döneminin ilk yarısını tamamlayan çocuklar için anlamlı bir karne hediyesi hazırladı. İncirliova Belediyesi Kültür Merkezi'nde 6-12 yaş arasındaki çocuklara özel düzenlenen ücretsiz Çocuk Sineması Etkinliği'ne Başkan Kaya da katıldı. Başkanları ile birlikte film izleyen ve ücretsiz ikramlardan faydalanan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Etkinlik boyunca çocukların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kaya sinema etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, "İncirliova Kültür Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz İncirliova Belediyesi Çocuk Sineması Etkinliğimizde sevgili çocuklarımız ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Yoğun bir eğitim yılının ilk yarısını tamamlayan çocuklarımız, hak ettikleri bir dinlenme dönemine etkinliğimiz ile birlikte keyifli bir başlangıç yaptılar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kaliteli bir tatil geçirmesi, arkadaşları ile birlikte eğlenceli ve öğretici sosyal faaliyetlerde bulunmaları için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Etkinliğimizin hazırlanmasında emeği geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ekiplerine ve etkinliğimize katılan tüm çocuklarımız ile değerli ebeveynlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum"dedi. - AYDIN