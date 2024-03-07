Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi alandaki katkılarına ve haklarına verdikleri değeri vurgulayarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Başkan Kılınç, kadınların önemine vurgu yaparak, Adıyaman'da kadınların güçlenerek toplumsal yaşamda etkin rol alacaklarına inandığını belirtti.

07.03.2024 16:08  Güncelleme: 16:11
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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Kılınç, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi alandaki katkılarına ve haklarına verdikleri değeri bir kez daha vurgulamak istediğini söyledi.

Kadınların yaşamın her anında varlıkları ile yol gösteren, yaptıkları fedakarlıklar ve mücadeleler ile bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten en kutsal varlıklar olduğunu dile getiren Başkan Kılınç, "Şehrimize ve ülkemize her türlü değer katan kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde büyük önem arz etmektedir. Kadınlarımızın kendilerini her alanda geliştirmeleri ve ekonomiye katkı sağlamaları için belediyemiz olarak daima kadınlarımızın yanında olacağız. Adıyaman'da kadınların daha da güçlenerek toplumsal yaşamın her alanında etkin rol alacaklarına olan inancım tam. Bizler her daim kadınlara yönelik şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında durarak kadınlarımızın sesi olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere depremzede annelerimizin ve hayatımızın her anını özel, anlamlı kılarak güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı - Son Dakika

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