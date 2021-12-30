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Başkan Kılınç, minibüs şoförleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kılınç, minibüs şoförleriyle bir araya geldi

30.12.2021 15:40
Başkan Kılınç, minibüs şoförleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halk ve esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halk ve esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir içi ulaşımında faaliyet gösteren Esentepe Minibüs Hattını ziyaret ederek şoförlerle bir araya geldi.

Esentepe Minibüs Hattı çalışanları tarafından karşılanan Başkan Kılınç, minibüs şoförlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Kılınç ziyarette yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana Adıyaman'da ulaşımı daha sağlıklı bir noktaya getirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, kendilerine her zaman destek olan özel minibüs hattı çalışanlarına da teşekkür etti. Esentepe Minibüs Kooperatifi şoförleri ise ziyaretinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç, minibüs şoförleriyle bir araya geldi

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Minibüs, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç, minibüs şoförleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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