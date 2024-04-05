Karabağlar Belediye Başkanı E. Helil İnay Kınay, Çalışanlarla Bayramlaştı

Karabağlar Belediye Başkanı E. Helil İnay Kınay, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi çalışanlarla bayramlaştı. Başkan Kınay, "Aydınlık Türkiye ve herkesin konuştuğu Karabağlar için sizlerle güzel bir yol yürüyeceğiz. Bizler ne kadar doğru, hayata ve sokağa dokunan işler yaparsak, ülkeye yazı getirecek günleri de hep birlikte yaşarız. Bundan sonra daha çok çalışacağımız, emeğimizi, inancımızı ve dayanışmamızı büyüteceğimiz günler başlıyor" dedi.
Karabağlar Belediye Başkanı E. Helil İnay Kınay, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi çalışanlarla bayramlaştı. Başkan Kınay, bayramlaşma programına Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde, sabahın erken saatlerinde başladı. Burada kadın işçilerin verdiği çiçekle karşılanan Başkan Kınay, sıcak ilgilerinden ötürü emekçilere teşekkür etti. Meclis üyeleri, sendika temsilcileri ve belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı buluşmada Başkan Kınay, "Güzel bir bahar gününde Karabağlar Belediye Başkanı olarak sizlerle birlikte olmak benim için çok değerli. Sizlerle güzel bir yol yürüyeceğiz. Emeğin yolunu, hakkımızın yolunu, Karabağlar'ın hakkını almanın yolunu hep beraber yürüyeceğiz. Bizler Karabağlar'da ülkemize dair sözlerimizi, emeğimizi, geleceğimizi büyüteceğiz" dedi.
"ERKEN BAYRAM YAŞADIK"
Türkiye'nin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerle birlikte iki bayramı birden kutladığına dikkat çeken Başkan Kınay, "Erken bayram yaşadık. Yıllardır umudumuzu, geleceğimizi, sözlerimizi hayata dökmeye çalışırken, içimizde hiç tereddüt etmeyenler vardı. Mücadeleci bir damarımız var. Bizler bugün ülkede yeni bir bahara uyanmanın, bu baharı yaza çevirecek olmanın ilk günlerini yaşıyoruz. Sizlerle yürüteceğimiz yol arkadaşlığında en büyük destekçilerimiz olacağınızı, ilçemizin her yerine değen güçlü emeğinizin Karabağlar'ı büyüteceğine inanıyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.
Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras da Başkan Kınay'ı kutlayarak, "Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışacak ve daha iyi bayramlarda buluşmanın mücadelesini vereceğiz" dedi.
"O ELLERİ BIRAKMAYACAĞIM"
Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ndeki çalışanlarla buluşan Başkan Kınay, "emek", "özgürlük", "hak-hukuk" diyen herkesin 31 Mart seçimleriyle birlikte baharın kapısını açtığını ve neyi istemediğini çok net bir şekilde gösterdiğini söyledi. Başkan Kınay, şöyle konuştu:
"60 gündür sokak sokak, ev ev gezdim. Önümüzdeki 5 yıl o evlerden çıkmayacak, tuttuğum o elleri hiç bırakmayacağım. Sizler vatandaşın hayatına dokunan işleri yapan emekçilersiniz. Emek en yüce değerdir. Bundan sonra da emeği savunmaya devam edeceğim. Hayatım boyunca benimle beraber yol yürüyenlere sahip çıktım. Sizlerin de bugüne kadar olduğundan çok daha fazla, kendi aileniz ve eviniz gibi Karabağlar'a sahip çıkmanızı istiyorum. Bu ülkenin aydınlık geleceği için, çocuklarımız için büyüyecek bir mücadele bu. Bizler ne kadar doğru işler yaparsak ülkeyi yaza getirecek günleri de beraber yaşarız. Şimdi 60 gündür sokakta verdiğimiz sözleri sizlerle birlikte hayata geçirme zamanı. Bundan sonra da sık sık sokakta olacağız."
Buluşmada Genel İş Sendikası 5 Nolu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras'la birlikte yer alan Belediye İş 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan da Başkan Kınay'a başarılar dileyerek, Karabağlar için birlikte çalışacaklarını vurguladı. Kınay, konuşmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ni gezdi ve emekçilerle merhabalaştı. Burada Başkan Kınay'a şantiye çalışanları ahşap oyma şekerlik armağan etti.
"OMUZ OMUZA"
Şantiyelerdeki kutlamaların ardından Başkan Kınay ve meclis üyeleri, ana hizmet binasındaki personelle buluştu. Burada da tüm çalışanların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Kınay, verdikleri emekler nedeniyle herkese teşekkür etti. Başkan Kınay, "Bundan sonra çok daha fazla çalışacağız. Emeğimizi, inancımızı, dayanışmamızı ama en çok da bu belediyenin savunduğu sosyal demokrat, halktan yana, emek, hak ve adalet içeren anlayışımızı büyüteceğiz. 58 mahallemize eşit hizmet içeren, sokağa dokunan tüm çalışmalarda Karabağlar Belediyesi'nin gülen yüzleri olarak sizlerin daha çok çalışacağına, bu yolda hep birlikte, omuz omuza yürüyeceğimize inanıyorum" dedi.
"HEPİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"
30 yıllık kamu tecrübesinin yanı sıra toplumsal mücadelesinde her zaman emekten ve haktan yana yol yürüdüğünü belirten Başkan Kınay, şöyle konuştu:
"Bunu yaparken ağzımdan çıkanla yaptığım hareketler hiç farklı olmadı. Bundan sonra da değişmeyecek. Karabağlar Belediyemizin çalışmalarında Karabağlar'a dokunan her emek çok değerli olacak. Sizler daha çok çalışmak, daha çok çaba harcamak, yorulmak zorunda kalacaksınız. Çünkü ülkemize dair verdiğimiz sözlerimizin Karabağlar parçasıyız. Bu dönem hem emeklerin hem de Karabağlar'ın hakkının savunulduğu bir süreç olacak. Yeni bir dönem başlıyor hepimiz için. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz için güzel olsun. Herkesin Karabağlar Belediyesi'ni, sizlerin başarılarını ve emeğini konuşacağı günler olacak. Bu emeğe katkı koyacak herkesin başımızın üzerinde yeri var. Gölge düşürmek isteyen herhangi bir kişi ya da anlayış ise önce beni karşısında bulacak. Hepinize ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte şeker tadında bir bayram diliyorum."
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