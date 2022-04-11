Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi

11.04.2022 10:11
Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ilk durağı İstasyon ve Uzunçiftlik Merkez Cami oldu. İncelemelerde bulunan Kocaman, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kocaman, "Gayemiz hemşehrilerimize en güzel hizmetleri sunmaktır. Bunun için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstasyon ve Uzunçiftlik Merkez camilerimizin Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yapımına devam edilmektedir. İnşallah en kısa sürede tamamlanacaktır. Arslanbey Mezarlığı ziyaretimiz sırasında vatandaşlarımızdan şadırvan talebi geldi. Bu talep sonrasında hızlıca çalışmalarımızı tamamlayarak şadırvan vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi
Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi

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Mustafa Kocaman, Uzunçiftlik, Kocaeli, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman, devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika


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