Başkan Köksal; "Menteşe\'de hiç kimse aç kalmayacak"

Yerel

Son günlerde kent lokantası ve halk ekmek konularıyla gündeme gelen Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, basında yer alan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine dikkat çekerek, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bizim zaten bir aşevimiz var" diyen Başkan Köksal, Menteşe'de hiç kimsenin aç kalmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. "Her ay 4 bin öğün ücretsiz sıcak yemek sunuyoruz" diyen Başkan Köksal, belediyenin sosyal yardımlarıyla ilgili bilgi verdi. Yemeklerin belediyeye ait aşevinden ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine de teslim edildiğini ifade eden Başkan Köksal, sosyal belediyecilik anlayışı gereği bu desteğin şova dönüşmesini istemediklerini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Bazı ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelerimize yemeklerini bizzat biz ulaştırıyoruz. Kimseler bilmeden, görmeden, 'sağ elin verdiğini sol el görmesin' anlayışıyla hareket ediyoruz. Sadece dar gelirli vatandaşlara değil, özel bireylerden köyden gelen öğrencilere, sporculara, şehit ailelerine kadar birçok vatandaşımıza ücretsiz yemek veriyoruz. Herkesin yararlanabildiği bir aşevimiz var"

Menteşe Belediyesi olarak toplumun genelini ilgilendiren konularda sosyal belediyecilik örneği sunduklarını dile getiren Başkan Köksal, Halk Ekmek konusundaki tartışmalara da açıklık getirdi. Kenti ortak akılla yönettiklerini ifade eden Başkan Köksal açıklamasında şunları söyledi: " Muğla'da Halk Ekmek kurulsun mu, kurulmasın mı? Biz bu sorunun cevabını en yetkili isimlerle, yani Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası ve tüm fırıncılarımızla bir araya gelerek verdik. Bu toplantılardan hem bazı fırınlarda düşük fiyatlı ekmek satıldığı hem de askıda ekmek uygulamasının olduğu sonucu çıktı. Ayrıca aşevimizde ve halkımızın talepleri doğrultusunda yeni açılacak kent lokantasında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verdiğimiz gibi buralarda da askıda ekmek uygulamasını da başlatacağız" - MUĞLA