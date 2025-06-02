Başkan Kurnaz'dan Samsunspor'a Sevgi Dolu Övgü - Son Dakika
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Yerel

Başkan Kurnaz'dan Samsunspor'a Sevgi Dolu Övgü

02.06.2025 13:54
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Avrupa kupalarına katılan Samsunspor'u meclis toplantısında tebrik ederek, kulübün şehrin en büyük markası olduğunu vurguladı ve Yüksel Yıldırım'a duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Başkan Kurnaz'dan Samsunspor'a övgü: "Şehrin en büyük markası"

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Samsunspor'u meclis toplantısında tebrik ederek, "Bu başarı şehrimize gurur yaşattı. Samsunspor bizim her şeyimiz, markamız" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı 12. Birleşimi, Başkan İhsan Kurnaz'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantının başında Samsunspor'un başarısını gündeme taşıyan Başkan Kurnaz, "95 ve 97. dakikada atılan gollerle üçüncülük geldi. Beşiktaşlılar bile sonucu bizden bekliyordu. O anları asla unutmayacağız" diye konuştu.

Gençlik yıllarında deplasmanlarda Samsunspor'u yalnız bırakmadığını ifade eden Kurnaz, kulübün yaşadığı ekonomik zorluklara da dikkat çekerek, "Samsunspor'un son kongresinin baş denetçisi bendim. Denetim kurulu başkanıydım. Son raporu biz yazdık. Gerçekten Samsunspor ekonomik yönden çok zor durumdaydı. Eğer Yüksel Yıldırım taşın altına eline koyup bu takımı almasaydı bugün o dev gibi gördüğümüz Bursaspor, Eskişehir'in olduğu durumda olabilirdi. Eskişehirspor amatöre düştü, Bursa yeni çıktı. Biz de o günleri görebilirdik. O yüzden başta Yüksel Başkanımıza buradan müteşekkir olmamız lazım. Samsun halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Hocamıza, futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bize unutulmaz bir gece yaşattılar" şeklinde konuştu.

Samsunspor'un şehrin en büyük markası olduğunun altını çizen Kurnaz, "Kulüp başkanımız iyi bir takım kuracağı sözünü de verdi. Avrupa'da söz sahibi olacak, başarı elde edecek bir kadro sözü verdi. İnşallah Avrupa'da da başarılı olur. Samsunspor'umuz çünkü bizim her şeyimiz, markamız. Dün akşam şöyle biraz kanallara dolaştım. Akşamın gündemi Samsunspor'du. Beşiktaş da üçüncü olamadığından biraz da onun verdiği şeyle gündem oldu. O yüzden bizim gururumuzu tebrik ediyoruz. Bugün meclisimizde de Samsunspor formalı birçok meclis üyemiz var. Samsunspor'u kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım'a ve tüm teknik ekibe teşekkür eden Kurnaz, Samsunspor'un Avrupa'da da başarı elde edeceğine inandığını belirtti.

MHP grubunun tamamı ve bazı meclis üyeleri toplantıya Samsunspor formasıyla geldi. Toplantı sonunda Başkan Kurnaz, formalı meclis üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıda ayrıca AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Arslanoğlu'nun istifa dilekçesi okundu. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yerine listedeki sıradaki ismin geçeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kurnaz'dan Samsunspor'a Sevgi Dolu Övgü - Son Dakika

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