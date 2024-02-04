Başkan Kurt, Günyüzlüler ve Göynük Kültür Derneklerini Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Günyüzlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Göynük Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.
Başkan Kurt, hemşehri derneklerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Günyüzlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Göynük Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Başkan Kurt, 31 Mart yerel seçimleri için dernek üyelerinden destek istedi.
Kurt'un ilk adresi Günyüzlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. Dernek Başkanı Ali Ramazan Çınar, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkan adayı olarak da kendisi için destek istedi.
10 yılda Odunpazarı'nda hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Kurt, Odunpazarı'nda belediyeler arası dayanışmaya önem verdiklerinin altını çizdi. Odunpazarı Belediyesi'nin Alpu Belediyesi'nin atıl durumda bulunan Beton Kilit Taş Üretim Tesisi'ni Eskişehir'e taşıdığını söyleyen Başkan Kurt, bu tesis ile hem Odunpazarı'nın hem de Alpu Belediyesi'nin kilit taşı ihtiyacını karşıladıklarını vurguladı.
Eskişehir'de CHP'li belediyeler ile uyum içinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Kurt, "CHP'nin Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Gök 31 Mart'ta belediye başkanı seçilirse onunla da uyum içinde çalışacağız. Sizden Günyüzü Belediye Başkan Adayımız İsa Gök'ü de desteklemenizi istiyorum" dedi.
Başkan Kurt'un bir sonraki adresi Mamure Mahallesi'nde bulunan Göynük Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de katıldığı ziyarette, Başkan Kurt ve Büyükerşen Dernek Başkanı Mehmet Belen, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Göynüklüler Başkan Kurt ve Büyükerşen'i davul zurna ekibi ile karşıladı. Ev sahiplikleri için Göynük Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne teşekkür eden Başkan Kurt ve Büyükerşen, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Ayşe Ünlüce'ye ve Tepebaşı'nda da Ahmet Ataç'a destek istedi.
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