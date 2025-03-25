Başkan Kurt iftarda şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile buluştu - Son Dakika
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Başkan Kurt iftarda şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile buluştu

Başkan Kurt iftarda şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarını ağırladı.

25.03.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarını ağırladı.

Eskişehirli şehit aileleri, gaziler ve yakınları, Odunpazarı Belediyesi'nin iftar yemeğinde bir araya geldi. Gelen konuklarla tek tek ilgilenen Başkan Kurt, hayırlı iftarlar ve ramazanlar diledi. Ramazanlarda birlikte ve beraberlik içinde olmanın, birlikte iftar yapmanın en büyük dayanışma örneklerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Kurt,""Biz de bugün siz çok değerli şehit yakınları ve gazilerimize bir ikramda bulunalım istedik. Bizi kırmayıp geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin üzerinizden yapılan siyasi pazarlıkları doğru bulmuyorum. Türkiye'nin geleceği ve selameti için kanını dökmüş şehitlerimizin ve gazilerimizin sızlamayacağı bir uygulama, siyaset temel hedefimizdir" dedi.

"Katıldığınız için hepinize ayrı ayırı teşekkür ediyorum"

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyeler olarak tüm belediyelerde şehit ve gazi yakınları için bir masa oluşturduklarını ve görevli bir memur atadıklarını söyleyen Başkan Kurt, "Sizin bizimle olan sorunlarınızın tümünde o arkadaşlarımız memur olarak ilgilenecek. Sorunlarınızı elimizden geldiğince çözmek ve bu noktada çalışmak bizim en temel görevlerimizden birisidir. Umarım memnun kalırsınız çünkü size olan borcumuzu başka türlü ödeme şansımız yok. Ben katıldığınız için hepinize ayrı ayırı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, Allah oruçlarınızı kabul etsin" şeklinde konuştu.

Dernek başkanlarından Kazım Kurt'a teşekkür

Türk Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, böyle bir iftar programı düzenlediği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, "Sayın şehit aileleri ve gazilerim bizleri bir araya getiren Kazım Kurt'a teşekkür ediyorum. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz, birbirimizle iç içe oluyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayında bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd ediyorum"

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Çil ise, şöyle konuştu:

"Sevgili şehit ailelerimiz, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bu mübarek Ramazan ayında bizleri bir araya getiren Rabbimize hamd ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu anlamlı buluşmada vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor; gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum. Kazım Başkanımıza da bu değerli programdan dolayı çok teşekkür ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kurt iftarda şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile buluştu - Son Dakika

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