Başkan Makas: "Umudun, icraatin ve geleceğin adı AK Parti 23 yaşında" - Son Dakika
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Başkan Makas: "Umudun, icraatin ve geleceğin adı AK Parti 23 yaşında"

Başkan Makas: "Umudun, icraatin ve geleceğin adı AK Parti 23 yaşında"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

13.08.2024 15:19
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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti'nin kuruluşunun 23. yılı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yazılı olarak yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında çıkılan bu kutlu yolculuğun 23. yılına ulaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz, Türk Siyasi Tarihine hizmetleri, eserleri ve projeleri ile damgasını vurmuş güçlü bir partidir. Bu gücü ise devlet ile millet arasındaki birlik ve dirlikten almaktadır. AK Parti birliğin sembolü haline gelmiş bir partidir. Partimiz, kuruluşundan bu yana vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini koruma konusunda büyük bir adımlar atmış, milletiyle birlikte çalışarak vesayet zincirlerini kırmış ve ülkenin makus tarihinden kurtulmasını sağlamıştır. Bu süreçte demokratik değerler ve hukuk devleti güçlendirilmiştir. Toplumsal ve siyasi engeller ortadan kaldırılarak, halkın kendi geleceğini belirleme hakkı da güvence altına alınmıştır. Sadece Türkiye'nin değil; "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek küresel anlamda tüm mazlumların umudu olmuş ve daha adil bir dünya için verdiği mücadelede üstlendiği sorumluluğu her platformda korkusuzca dile getirerek bunu tüm dünyaya haykırmıştır. AK Parti'mizin yeni yaşını iftiharla kutlarken, "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek Türkiye sevdasıyla çıkılan yolda aziz milletimizin gönül kapılarını aralayan bu kutlu davanın birer neferi olmaktan onur ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. AK Parti'mizin kuruluşunun 23. yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan dilerken; partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın kademelerinde görev alan AK ailemizin kıymetli fertlerine teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden teşkilat mensuplarımızı da rahmet ve minnetle anıyoruz." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Makas: 'Umudun, icraatin ve geleceğin adı AK Parti 23 yaşında' - Son Dakika

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