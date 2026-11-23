Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci, mesajında eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin 98. yıl dönümünde, geleceğimizi bilgiyle, emekle ve aydınlık bir bilinçle şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Dünyanın en kutsal mesleklerinden birini icra eden öğretmenler, eğitim camiasının temel yapı taşları olarak gelecek nesillere doğruyu, iyiyi ve güzeli anlatmakta ve yaşamın içinde karşılaşılan sorunlarla mücadele edebilme yeteneği kazandırmaktadırlar. Bu nedenle bizler için bilginin aktarımının ötesinde yüce bir görev üstlenmektedirler. Onlara olan borcumuzu ancak ve ancak var olan ekonomik güçlüklerini asgariye indirerek, iş yüklerini hafifleterek, eğitim alanındaki yapısal sorunları gidererek ödeyebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.' diyerek ülkenin geleceğini şekillendirecek nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğu açıkça ortaya koymaktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi bu kıymetli mesleğin icrasını kolaylaştırmada onlara destek olmaktan geçmektedir. Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma hedefleri doğrultusunda, bilimin rehberliğini esas alan, özgür düşünceyi destekleyen bir eğitim anlayışını güçlendirmek için üzerimize düşenleri yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isterim. Yerel yönetim olarak eğitim camiamızla dayanışma içinde olmak, çocuklarımızın eğitim imkanlarını geliştiren çalışmalara katkı sunmak ve öğretmenlerimizin yanında durmak için var gücümüzle çalışacağız. Güçlü bir toplumun ve aydınlık bir geleceğin yolunu iş birliğiyle açabileceğimizin farkındayız. Bilinmelidir ki Bodrum Belediyesi olarak; sağladığımız burslar, kırtasiye destekleri, okullarımızda gerçekleştirdiğimiz bakım-onarım ve imalat çalışmaları, kazandırdığımız spor alanları, çocuklarımıza sunduğumuz destek kursları ve ihtiyaç duyulan her alandaki katkılarımızla eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Atatürk'ün 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' sözleriyle ifade ettiği çağdaş birey idealinin hayata geçebilmesi için öğretmenlerimizin hak ettiği değeri görmesi, mesleki itibarlarının korunması ve toplumdaki saygınlıklarının güçlendirilmesinin gerekliliği konusunda hemfikiriz. Çünkü özgür düşünen, sorgulayan ve kendi kararlarını verebilen nesiller yetiştirmek için öğretmenlerimizin mesleklerini özgürce, güvenle ve huzur içinde sürdürebilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı günde, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden ve görevleri başında şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; öğretmen gazilerimize ve emekli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum"