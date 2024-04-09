Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'ten Ramazan Bayramı Tebriği - Son Dakika
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Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'ten Ramazan Bayramı Tebriği

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş\'ten Ramazan Bayramı Tebriği

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

09.04.2024 13:56  Güncelleme: 14:00
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Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Ramazan Bayramının İslam coğrafyasına huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni eden Başkan Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı bir Ramazan ayını daha tamamlayarak; birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, vesile olacak bayrama huzur içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin hayatında bayramların çok müstesna bir yeri vardır. Bayram günleri insanların aralarındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unutup, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların güçlendiği özel günlerdir.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bu özel günlerde büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olmak görevimizdir. Ayrıca, komşularımız, ihtiyaç sahibi, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımız şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelerek onlarla bayram neşesini ve coşkusunu paylaşmalıyız. Bunun içindir ki bayramların getirdiği beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli vazifelerinden biridir.

Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, yüce Rabbimizden milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim." - BAYBURT

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Mete Memiş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'ten Ramazan Bayramı Tebriği - Son Dakika

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