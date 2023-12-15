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Başkan Odakır: "Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak" - Son Dakika
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Başkan Odakır: "Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 17 Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırısının yıldönümünde yayımladığı mesajında, "Terörü lanetliyoruz.

Başkan Odakır: "Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak"
15.12.2023 - 16:18,  Güncelleme: 16:21
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 17 Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırısının yıldönümünde yayımladığı mesajında, "Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimizi yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 17 Aralık 2016'da Erciyes Üniversitesi kavşağında, çarşı iznine çıkan Komando Tugayı'nın kahraman askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu hain PKK terör örgütü saldırısının üzerinden 7 yıl geçmesinin ardından yaşanan acıyı ve saldırıyı unutmadı.

"Acılarımızı yeniden hatırlıyoruz"

Başkan Odakır, terör saldırısının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Odakır, mesajında şunları söyledi:

"7 yıl önce huzur şehrimiz Kayseri'de kalleş terör örgütü PKK, çarşı iznine çıkan Mehmetçiklerimize saldırmış, 15 askerimizi şehit etmişti. Aradan 7 yıl geçmiş olmasına rağmen ne bu şehir bu acıyı unuttu ne de bizler unuttuk. Hain terör örgütü hainliğini bir kez daha sergileyerek askerlerimizin canına kastetmiş, bizleri yasa boğmuştu. Saldırının yıldönümünde acımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha hatırlıyoruz. Hain terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağının bir kez daha altını çizmek istiyor, terörü lanetliyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da hangi terör grupları olursa olsun, hangi isimle hainlik yaparlarsa yapsın, devletimiz, güvenlik güçlerimiz teröristlerin, terörün kökünü kazıyacak ve şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacaktır. Bu vesileyle 17 Aralık 2016'daki terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden vatan evlatları Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, Türk milletine sabırlar diliyoruz. Saldırıda yaralanıp gazi olan Mehmetçiklerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, Aralık, Güvenlik, Terör, Yerel, Son Dakika

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