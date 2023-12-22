Marmaris Belediyesi Gazilere ve Şehit Yakınlarına Ziyaret Gerçekleştirdi

Marmaris Belediyesi, yeni yıl öncesi ilçede yaşayan gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Kıbrıs Gazisi Tamer Demirkesenler'in ziyaretine Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede yaşayan gazileri ve şehit yakınlarını unutmadı. Belediye bünyesinde kurulan Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Birimi yeni yıl öncesi şehit aileleri ve gazilere ziyaretler gerçekleştirdi. Kıbrıs Gazisi Tamer Demirkesenler'in evine gerçekleşen ziyarete Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı.

Başkan Oktay'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Demirkesenler, "Başkanımız her zaman bizim yanımızda. Hiçbir talebimizi geri çevirmiyor. Yaptıkları belgeselle de bizim Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarımızı geleceğe aktarma şansı yakaladık. Başkan Oktay'a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Demirkesenler ve ailesinin yeni yılını kutlayan Başkan Mehmet Oktay ise "Ülkemizin birliği, dirliği ve beraberliği için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan gazilerimiz ve bu topraklar için can veren şehitlerimizin yakınları bizim baş tacımızdır. Hepsine minnet doluyuz. 2024 yılının hepsine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. Ziyarette 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen tablo hediye edildi. - MUĞLA