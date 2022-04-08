Başkan Oktay, "Güzel bir sezon geçireceğiz" - Son Dakika

Marmaris'in yeni sezona hazır olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Kent büyük bir oranda turizm sezonuna hazır. İnşallah çok güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen danışma kurulu toplantısına katıldı. CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ev sahipliği yaptığı ve CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın da katıldığı toplantıda Oktay belediyenin yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Belediye Başkanı Oktay, "Bu kent çok daha iyisini, çok daha güzelini hak ediyor. Nitekim şu ana kadar bunun için çaba gösterdik. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da bunu herkes çok daha net görecek. Geçen yıl ana pazarımız İngiltere'deki operasyonların kapalı olması ve ardından yaşadığımız doğal afetlerle birlikte olumsuz bir sezon geçirdik. Ama bu yıla umutla bakıyoruz" diye konuştu.

"Şu an itibariyle sezon başladı diyebiliriz" diyen Oktay, "Misafirlerimiz gelmeye başladı. Bu sene güzel bir sezon yaşayacağız. Bunun birlikte sadece ana pazar üzerinde değil alternatif pazarlara çoğaltma anlayışıyla da çalışmalarımız devam ediyor. İskandinav ülkeleri ve Finlandiya pazarlarını tekrar toparlama arayışı içindeyiz. Bununla ilgili geçtiğimiz Kasım ayında bir çalıştay düzenlemiştik. Ayrıca görüşmelerimiz de oldu. Şu an Danimarka başta olmak üzere oradan doğrudan tarifeli seferler de bu yaz programı içerisinde yerini almıştı durumda" açıklamasını yaptı.

Esnafa gönderilen '1 Nisan'a hazır olalım' mektubunun olumlu karşılık bulduğunu ve Marmaris'in büyük oranda yeni sezona hazırlandığını söyleyen Oktay, "Elbette ufak tefek eksikler var. Öngörülerin tamamını programa uydurabilmek özellikle inşa faaliyetler kısmında tutmayabilir. Bizim hedefimiz mümkün olduğu kadar erken şekilde sezona hazırlanma yönündeydi. Kent büyük bir oranda turizm sezonuna hazır, bu ayın ortası itibariyle de özellikle merkezi lokasyonlarda hiçbir şey kalmayacağını ifade edebilirim. İnşallah çok güzel bir sezon geçireceğiz" açıklamasını yaptı. CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı da ülke gündemi ile açıklamalarda bulundular. - MUĞLA