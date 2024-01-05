 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Ömer Günel efsane futbolcularla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ömer Günel efsane futbolcularla bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin ilk futbol sahası olan toprak sahada oynanacak vefa maçı öncesi, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde top koşturmuş efsane futbolcular ile bir araya geldi. Eski kulüp başkanlarının da katıldığı buluşmada konuşan Başkan Ömer Günel, 'Son günlerde hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Toprak saha sizleri hiç unutmayacak' dedi. Kuşadası'nda kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla eski toprak saha olarak bilinen alanda Başkan Ömer Günel'in projelendirdiği Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapım çalışmaları Pazar günü başlayacak.

Başkan Ömer Günel efsane futbolcularla bir araya geldi
05.01.2024 - 22:44,  Güncelleme: 22:49
Abone Ol

Başkan Ömer Günel efsane futbolcularla bir araya geldi

AYDIN - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin ilk futbol sahası olan toprak sahada oynanacak vefa maçı öncesi, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde top koşturmuş efsane futbolcular ile bir araya geldi. Eski kulüp başkanlarının da katıldığı buluşmada konuşan Başkan Ömer Günel, "Son günlerde hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Toprak saha sizleri hiç unutmayacak" dedi.

Kuşadası'nda kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla eski toprak saha olarak bilinen alanda Başkan Ömer Günel'in projelendirdiği Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapım çalışmaları Pazar günü başlayacak. Kuşadası Gençlik Spor'un ilk sahası da olan toprak saha, çalışmalar öncesinde ise çok önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel'in davetiyle siyah-beyazlı kulüpte 1985-1990 yılları arasında top koşturmuş futbolcular, formalarını üstlerine yeniden geçirip, 6 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te son kez maç yapacak. Yaklaşık 40 yıl sonra aynı heyecanı tekrar yaşayacak olan efsane kadronun gösteri maçını, takıma geçmişte antrenörlük ve başkanlık etmiş unutulmaz isimler ile taraftarlar da izleyecek.

"Kuşadası'nın geçmişi ile geleceğini buluşturacağız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tarihi maça saatler kala Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün efsane futbolcularıyla bir araya geldi. Nostalji dolu dakikaların yaşandığı buluşmada, futbolcular toprak sahada çekilmiş eski fotoğraflarına bakarak geçmişi andı. Birbirleriyle uzun süre sohbet eden futbolcular, Başkan Ömer Günel'e kendilerini yıllar sonra bir araya getirdiği için teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, toprak saha vefa maçının kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Cumartesi günkü etkinliğimiz Kuşadasıspor'un U-13 takımının yapacağı maç ile başlayacak. Ardından efsane futbolcularımız sahaya çıkacak. Bu anlamda Kuşadası'nın geçmişi ile geleceğini toprak sahada buluşturacağız. Kuşadası Gençlik Spor'un efsane kadrosunda bulunan her futbolcunun toprak sahayla özdeşleşmiş hatıraları var. Toprak saha onları hiç unutmayacak. Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin de şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ömer Günel, Kuşadası, Spor, Kültür, Etkinlik, Belediye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ömer Günel efsane futbolcularla bir araya geldi - Son Dakika


22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı

Son Dakika
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
19:38 Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı: İddianame ağır ceza mahkemesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:25:15. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Ömer Günel efsane futbolcularla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement