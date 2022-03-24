Başkan Ömer Günel'in talimatıyla şehit aileleri ve gazilere engelli asansörü yapılıyor - Son Dakika
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Başkan Ömer Günel'in talimatıyla şehit aileleri ve gazilere engelli asansörü yapılıyor

24.03.2022 15:25

Başkan Ömer Günel'in talimatıyla şehit aileleri ve gazilere engelli asansörü yapılıyor Kuşadası Belediyesi yer tahsisinde bulunduğu Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'nin eksiklerinin giderilmesi için Başkan Ömer Günel'in talimatıyla çalışma başlattı.

Başkan Ömer Günel'in talimatıyla şehit aileleri ve gazilere engelli asansörü yapılıyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi yer tahsisinde bulunduğu Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği'nin eksiklerinin giderilmesi için Başkan Ömer Günel'in talimatıyla çalışma başlattı. Çalışmalar, şehit ailelerinin ve gazilerin derneğe rahat bir biçimde ulaşmalarına olanak sağlayacak engelli asansörü ile başladı.

Kuşadası Belediyesi, şehit ve gazi ailelerine tahsis ettiği dernek binasının fiziki koşullarını elverişli hale getirmek amacıyla harekete geçti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile başlatılan çalışma kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisleri, derneğin Hacıfeyzullah Mahallesi Güvercinada Caddesi üzerinde bulunan binasına giderek incelemelerde bulundu.

İlk etapta şehit aileleri ve gaziler için büyük önem taşıyan engelli asansörünün bir an önce inşa edilebilmesi için derneğin giriş kapısında, merdivenlerinde ve asansörün yapılacağı boşlukta mühendisler tarafından ölçümler yapıldı. Tekerlekli sandalyelere uygun ebatlara sahip olacak engelli asansörü sayesinde şehit aileleri ve gaziler, derneğe çok daha rahat ulaşabilecek. Kısa süre içerisinde tamamlanarak şehit ailelerinin ve gazilerin kullanımına sunulacak olan engelli asansörünün ardından derneğin diğer eksikleri giderilecek.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ömer Günel'in talimatıyla şehit aileleri ve gazilere engelli asansörü yapılıyor - Son Dakika


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