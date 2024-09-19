Gaziler Günü'nde Kahraman Gazilere Vefa - Son Dakika
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Gaziler Günü'nde Kahraman Gazilere Vefa

Gaziler Günü\'nde Kahraman Gazilere Vefa

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Gaziler Günü dolayısıyla Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti, Başkan Önal, "Vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize ve şehitlerimize minnet borçluyuz. İmkanlarımız dahilinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

19.09.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
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Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Gaziler Günü dolayısıyla Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti, Başkan Önal, "Vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize ve şehitlerimize minnet borçluyuz. İmkanlarımız dahilinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' ünvanının verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla Sevgi Yolu'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumları gerçekleştirildi. Törene Başkan İrfan Önal'ın yanı sıra vekaleten Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yöneticileri, gaziler, askeri erkan, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi İbrahim Şeref Özdemir; günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, "Bugün bizim onur günümüzdür. Tüm gazilerimizin bu şerefli günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ayrıca Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Halil Taşcı, Bayraklı, Karşıyaka ve çevre ilçelerde ikamet eden gazilerle bir araya geldi. Dernek üyelerinin talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Önal, "Seçim döneminde söz vermiştik. 'İmkanlarımızın el verdiği ölçüde her zaman yanınızda olacağız' demiştik. Bugün seçim sonrasında da gazilerimizle yine bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ve bir kez daha yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize ve şehitlerimize minnet borçluyuz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İrfan Önal, Politika, Bayraklı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziler Günü'nde Kahraman Gazilere Vefa - Son Dakika

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