Başkan Oral, günün ilk çayını işçilerle işçi - Son Dakika

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, güne Garaj Amirliği personeli ile bir araya gelerek başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliğini ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, günün ilk çayını buradaki çalışanlarıyla içti.

Sabah saat 07.30'da Garaj Amirliğini ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, günün ilk çayını işçilerle birlikte içti. Garaj personeli ile sohbet eden, işçilerin görüşlerini dinleyen Başkan Oral, "El ele vererek ilçemize en iyi hizmeti vermenin uğraşısı içerisindeyiz. Yapılan bu hizmetlerde işçi kardeşlerimizin emekleri çok büyük. Çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. 2022 yılını aileleriyle birlikte kutluyorum" diye konuştu. - YALOVA