Üye Girişi
Başkan Oral, günün ilk çayını işçilerle işçi - Son Dakika

Başkan Oral, günün ilk çayını işçilerle işçi

07.02.2022 11:57
Başkan Oral, günün ilk çayını işçilerle işçi

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, güne Garaj Amirliği personeli ile bir araya gelerek başladı.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, güne Garaj Amirliği personeli ile bir araya gelerek başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliğini ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, günün ilk çayını buradaki çalışanlarıyla içti.

Sabah saat 07.30'da Garaj Amirliğini ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, günün ilk çayını işçilerle birlikte içti. Garaj personeli ile sohbet eden, işçilerin görüşlerini dinleyen Başkan Oral, "El ele vererek ilçemize en iyi hizmeti vermenin uğraşısı içerisindeyiz. Yapılan bu hizmetlerde işçi kardeşlerimizin emekleri çok büyük. Çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. 2022 yılını aileleriyle birlikte kutluyorum" diye konuştu. - YALOVA

YORUMLAR
500

Fen İşleri Müdürlüğü, Metin Oral, Yalova, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oral, günün ilk çayını işçilerle işçi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:52 Lüks otomobil operasyonu! Piyasaya değerleri dudak uçuklattı!
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
11:43 Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:03:35. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Oral, günün ilk çayını işçilerle işçi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement