Başkan Osman Balcı: "Vatanı savunma mücadelesi sonsuza kadar devam edecektir" - Son Dakika
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Başkan Osman Balcı: "Vatanı savunma mücadelesi sonsuza kadar devam edecektir"

Başkan Osman Balcı: "Vatanı savunma mücadelesi sonsuza kadar devam edecektir"

Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

19.09.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri İl Başkanı Osman Balcı, "Vatanını savunma mücadelesi sonsuza kadar devam edecektir" dedi.

Düzenlenen törende yaptığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri iç ve dış tehdide maruz kaldığını söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri İl Başkanı Osman Balcı, "Anadolu'yu işgal etmek ve bu suretle Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu 100 yıl önce bugün Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki kahraman Türk Ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hezimete uğratılmış ve 1 sene sonra da topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi, savaşın seyrini değiştirerek, bugünün hür ve bağımsız Türkiye Devleti'nin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e zaferin anısına 19 Eylül 1921'de Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını tevcih etmiştir. Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin de kuruluş günüdür. Bu aziz vatana canını adayanların günüdür. Kahraman gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarını şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne kadar sürekli iç ve dış tehdide maruz kalmıştır. Vatanın kahraman evlatları İstiklal Savaşı'nda, Kıbrıs Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda ve günümüzde de vatanımızı bölmeye çalışan hainlere karşı canları pahasına her türlü tehdidi bertaraf etmiştir. Vatanını savunma mücadelesi, Türk varlığını sonsuza dek sürdürene kadar devam edecektir" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, protokol üyeleri, Gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Program, çelenk sunumunun ardından şehitlik ziyareti ile devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Osman Balcı: 'Vatanı savunma mücadelesi sonsuza kadar devam edecektir' - Son Dakika

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