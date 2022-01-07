Üye Girişi
Başkan Özcan; "82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız" - Son Dakika

Başkan Özcan; "82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız"

07.01.2022 15:06
Başkan Özcan; "82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız"

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yazırlı Mahallesi'nde YİKOB tarafından yapılacak olan taş döşemeleri öncesi yaklaşık 720 metrelik mahalle içi yolların zemin hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yazırlı Mahallesi'nde YİKOB tarafından yapılacak olan taş döşemeleri öncesi yaklaşık 720 metrelik mahalle içi yolların zemin hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yeni yol açma, genişletme, temizleme, bakım, onarım ve taş döşeme faaliyetlerine hızla devam ediyor. Yazırlı Mahallesi'nde, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından taş döşemeleri yapılacak olan mahalle içi yolların zemin hazırlıkları Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Greyder ve kepçeler ile Taşlı İrim mevkiinde 370 mahalle içi sokaklarda da yaklaşık 360 metrelik stabilize yollarda yapılan temizlik ve genişletme ile kadastro ölçülerine uygun hale getirildi.

Yazırlı Mahallesi içinde yapılan çalışmalar ve desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Erkan Çevik; "Şuanda mahallemiz içine üç farklı noktada yol düzenleme ve parke taşı döşeme çalışması yapılmakta. YİKOB un kilitli parke taşı döşeme işlemleri öncesinde, Nazilli Belediyesi ekiplerince tarafından stabilize olan yollar temizlendi, uygun ölçüler için genişletildi ve zemin hazırlığı yapılarak ön hazırlıkları tamamlandı. Taşlı irim mevkiinde uzun zamandır yapılması gerekli ve ihtiyaç olan çalışmalardan biri olan yol düzenlemesi ile parke taşı döşemeleri için tüm ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Başkanımızdan ekibinden ve emeği geçen her kesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi işbirliğiyle diğer mahallelerde olduğu gibi Yazırlı mahallesinde de taleplerin bir bir yerine getirildiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Her mahallemize söz verdiğimiz gibi ulaşmaya devam ediyoruz. 82 mahallemizin eksiği ne ise hepsine tek tek bakıyor takibini yapıyoruz. Hamdolsun ki mahallelerimizde ki eksiklerimiz bir bir tamamlanıyor. YİKOB tarafından mahallemiz içerisinde yer alan yollarımıza taş döşemelerinin yapılması aşaması öncesi greyder ve kepçemiz ile zemin hazırlığı çalışmalarını yaptık. Ekiplerimizde canla başla Nazilli'miz için çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan muhtarlarıma ve hemşerilerime sabırları için çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Özcan; 82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız
Başkan Özcan; 82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız
Başkan Özcan; 82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız
Başkan Özcan; 82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız
Başkan Özcan; 82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız
Başkan Özcan; 82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız

YORUMLAR
500

Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Yatırım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özcan; '82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız' - Son Dakika


İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı         
15:07
Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi! Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi!         
15:02
Saadet Partisi: Artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir Saadet Partisi: Artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir         
14:48
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58

Son Dakika Haberleri
15:06 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı
15:03 Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri
15:01 Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi!
15:00 Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı
14:48 Saadet Partisi: Artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir
14:36 Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!
14:30 Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 15:12:52. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Özcan; "82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement