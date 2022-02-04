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Başkan Özcan, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı - Son Dakika

Başkan Özcan, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

04.02.2022 16:18
Başkan Özcan, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırıyı kınadı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırıyı kınadı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Milli Mücadele'yi başlatmak için kente ayak bastığı noktada bulunan Atatürk anıtı yıkılmak istendi. Saldırganlar, Atatürk'ün üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştı. Saldırı girişiminin ardından ülke genelinde kınama mesajları paylaşılırken, bir mesajda Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan geldi.

Yaptığı açıklama ile saldırıyı kınayan Başkan Özcan; "Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktaya konulan Onur Anıtı'na düzenlenen saldırıyı lanetleniyoruz. Atamızın bizlere miras bıraktığı çağdaş, demokratik, laik Türkiye'yi kaosa ve karmaşaya sürüklemeye çalışan zihniyetler, dün olduğu gibi bugün de başarısız olacaktır. Unutmamak gerekir ki; bu millet tarihi boyunca kendisini kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışanlarla mücadele etmiş, Atamızın bizlere mirası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmış ve ilkelerine bağlı kalmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk siyasi bir figür, siyasi bir görüş değildir. Mustafa Kemal'e saygı duymak, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin mecburiyetidir. Atamız, üzerinde yaşadığımız ülkenin, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın banisidir. Bu duygu ve düşüncelerle Samsun'da birkaç kendini bilmez tarafından yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum" dedi. - AYDIN

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Mustafa Kemal Atatürk, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özcan, Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen saldırıyı kınadı - Son Dakika


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