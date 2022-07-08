Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı

08.07.2022 13:45
Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Belediye hizmet binasında personeli ile bayramlaşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Niksar Belediyesi ailesi olarak, yoğun çalışma tempomuzun ardından bayramda bir nebze olsun nefes alacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor, sizlerin ve ailelerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah nice bayramlarda yine buluşmak dileğiyle" dedi.

Başkan Özcan konuşmasının ardından personeli ile tek tek bayramlaştı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Karabük'te kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı Karabük'te kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı Kurban Bayramı'na doğru Kurban Bayramı'na doğru
Kaynak: İHA

Niksar Belediyesi, Kurban Bayramı, Özdilek Özcan, Niksar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:51:27. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Özcan belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement