Başkan Özdoğan: "Amacımız, kalıcı altyapı sistemleri kurmaktır"

Hacılar Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan 6 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Başkan Özdoğan, meclis toplantısının açılışında Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikleri ve Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ü rahmetle andı. Başkan Özdoğan, "Şu an itibariyle 12 şehidimizin olduğu yönünde bilgi almış bulunuyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailelerine ve Türk milletine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında Hacılar'da sürdürülen çalışmalara ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Başkan Özdoğan, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yoğun bir hizmet sürecinin de başladığını söyledi. Başkan Özdoğan, "Kayseri Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarında sona yaklaştık. Bu hafta itibariyle, Cumhuriyet Meydanı'na gidiş yönünde asfalt serim işlemine başlanacak. Ardından da ilçemizin geliş yönündeki hattın yenilenmesi çalışmalarına geçilecek. Aynı zamanda TOKİ bölgesindeki kanalizasyon hatlarında da kapasite artırımı sağlanacak. Amacımız yalnızca bugünün değil, gelecek yılların da ihtiyaçlarına cevap verecek kalıcı altyapı sistemleri kurmaktır" diye konuştu.

Toplantının sonunda konuşan Başkan Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar'a ve Kayseri'ye hayırlar getirmesini temenni ederek şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizi her geçen gün daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak, geleceğe daha güçlü bir Hacılar bırakmak adına atılan her adımın, alınan her kararın büyük kıymeti var. Meclis üyelerimizin yapıcı katkılarıyla aldığımız kararların ilçemiz adına hayırlı neticeler doğurmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum."

Meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - KAYSERİ