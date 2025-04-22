Başkan Özdoğan: "Çocuklarımız için daha güçlü bir Hacılar, daha güzel bir Türkiye"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Başkan Özdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920, aziz milletimizin kendi iradesiyle kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun dünyaya ilan edildiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza verdiği önemin en güzel göstergesidir."

Başkan Özdoğan açıklamasında, Hacılar Belediyesi olarak çocuklara daha güzel bir gelecek hazırlamak adına hayata geçirdikleri projelere de dikkat çekerek, "Bugünün çocukları, yarının bilim insanları, sanatçıları, öğretmenleri, liderleridir. Onların huzur içinde, güvenli ve çağdaş ortamlarda büyümesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Hacılar'da bu anlayışla parklarımızı yeniliyor, sosyal alanlar oluşturuyor, eğitim ve kültür yatırımlarına destek veriyoruz. Her şey çocuklarımız için. Çünkü onlar geleceğimizin mimarlarıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Bilal Özdoğan mesajında, "23 Nisan vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bu bayramın; kardeşliğimize, birliğimize, huzur ve geleceğimize ışık tutmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ