Başkan Özdoğan: "Cumhurbaşkanımızı Kayseri'de ağırlamaktan onur duyacağız" - Son Dakika
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Başkan Özdoğan: "Cumhurbaşkanımızı Kayseri'de ağırlamaktan onur duyacağız"

Başkan Özdoğan: "Cumhurbaşkanımızı Kayseri\'de ağırlamaktan onur duyacağız"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye teşrif edeceğini duyurdu.

16.01.2025 16:10  Güncelleme: 16:11
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye teşrif edeceğini duyurdu. Başkan Özdoğan, tüm Kayseri halkını Kadir Has Kongre Merkezi'ne davet etti.

Başkan Özdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretinin, hem şehir için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü saat 16.00'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan AK Parti İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde hemşehrilerimize hitap edecek. Kayseri'ye her zaman büyük değer veren ve şehrimize sayısız yatırım ve hizmet kazandıran Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu.

"Tüm Hemşehrilerimizi Davet Ediyoruz"

Başkan Özdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan sayısız eser ve hizmetin yanı sıra Kayseri'ye yapılan yatırımlardan da bahsederek, "Cumhurbaşkanımızın şehrimize ziyareti, Kayseri'miz için bir bereket vesilesidir. Her zaman olduğu gibi yine halkımızla buluşacak, Kayseri'mizin gelişimi adına müjdeler verecektir. Bu anlamlı günde, tüm hemşehrilerimizi kongreye katılarak bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kayseri'ye Büyük Katkılar Sağladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye olan özel ilgisinin ve şehrin kalkınmasındaki katkılarının altını çizen Başkan Özdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kayseri'miz birçok alanda önemli yatırımlara kavuştu. Bu ziyaretle de şehrimize yeni projeler ve hizmetler kazandırılacağına inanıyoruz. Kendisine şimdiden şehrimize ve ülkemize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"17 Ocak'ta Tüm Gözler Kayseri'de Olacak"

Başkan Özdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye yaptığı ziyaretlerin şehrin tarihine altın harflerle yazıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı Kayseri'de ağırlamak büyük bir gurur. 17 Ocak'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde buluşmak dileğiyle tüm halkımızı bu tarihi ana şahit olmaya davet ediyorum" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kayseri'nin kalkınmaya devam edeceğini vurgulayarak, tüm Kayseri halkını bu özel güne katılmaya davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Cumhurbaşkanımızı Kayseri'de ağırlamaktan onur duyacağız' - Son Dakika

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