Başkan Özdoğan: "Güçlü teşkilat, güçlü Türkiye"

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılarak teşkilatın kadın kollarına destek verdi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, AK Parti'nin kadın teşkilatlarının önemine vurgu yapan Başkan Özdoğan, yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Meral Koşar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi. Kongrede kadınların siyasette ve toplumsal hayattaki etkin rolüne dikkat çeken Başkan Özdoğan; "AK Parti'nin başarısının en büyük gücü kadınlarımızdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadınlarımızın her alanda daha aktif rol alması için büyük adımlar atıldı. Yerelde ve genelde yürütülen tüm çalışmaların temelinde güçlü bir kadın teşkilatımız var. Hacılar'da da kadınlarımızın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz" dedi. Başkan Özdoğan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları'nın ilçelerde ve şehirlerde yürüttüğü çalışmalara da değinerek, "Kadınlarımızın azmi ve gayreti, partimizin başarısını perçinleyen en büyük etkendir. Hem sahada hem de teşkilat çalışmalarında büyük emek harcayan tüm kadın kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'nin ardından güven tazeleyen Meral Koşar ve ekibini tebrik eden Başkan Özdoğan; "Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde, büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kongremizin hayırlı olmasını diliyor, Meral Koşar Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ