Başkan Özel'den 29 Ekim mesajı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özel'den 29 Ekim mesajı

Başkan Özel\'den 29 Ekim mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

28.10.2024 12:30  Güncelleme: 12:31
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözünden aldığımız güçle, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yıl dönümünü coşku ve gururla kutlamaktayız. Cumhuriyeti yaşatma ve koruma sorumluluğunu üstlenmekten onur duyuyoruz. Bugün, bu kıymetli mirası çağdaş, demokratik, laik ve aydınlık Türkiye'nin sembolü olan gençlerimize emanet ediyoruz. Milletimizin kendi geleceğini belirleme iradesini kazandığı bu özel gün, bağımsızlık mücadelemizin zaferle sonuçlandığı ve halkın iradesinin hakim kılındığı onurlu bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı bir kez daha yineliyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizi bize armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özel'den 29 Ekim mesajı - Son Dakika

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