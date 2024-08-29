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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurtuluş Savaşı'nın son çarpışması, Büyük Taarruz sonrası kazanılan zaferin kutlandığı gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Türk tarihinin büyük zaferlerle inşa edildiğine dikkat çeken Başkan Özlü, Aziz Türk Milleti'nin binlerce yıldır olduğu gibi tarih sahnesinde var olmaya devam edeceğini belirtti. Özlü; "Aziz Türk Milleti, tarihi sayısız zaferle dolu binlerce yıllık geçmişe sahip, bağımsızlığı vazgeçilmez özelliği olan toplumdur. Anadolu topraklarını yurt edinen ecdadımız, nice yokluk ve imkansızlıklara rağmen yine bağımsızlığından vazgeçmemiş, bizlerin, vatanımız ve milletimizin bugüne kadar gelmesini sağlamıştır. Aziz Milletimiz bir gün bile düşman işgali altında kalmaktansa büyük bir cesaretle şahadete yürümüş istiklal ve geleceğine sahip çıkmıştır. Kurtuluş Savaşımız, Büyük Taarruz ve ardından gelen Büyük Zafer'imiz mücadelemizi taçlandıran yegane sonuçtur. Bu destansı geçmişimizden aldığımız güçle ortaya koyduğumuz cesaret bugünkü Güçlü Türkiye idealinin gerçekleşmesini sağlamıştır, sağlamaya devam edecektir. Bu inanç ve kararlılıkla aydınlık ve müreffeh yarınlarımızı inşa etmeye emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızın yıl dönümü vesilesi ile Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE