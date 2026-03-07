Kadınlar Günü\'nde Kadınların Önemi Vurgulandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Gelişme ve kalkınmanın en önemli aktörleri kadınlardır" dedi.

Başkan Faruk Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. Özlü, mesajında Türk kadınının ekonomi, bilim, hukuk, sanat, siyaset, spor ve daha birçok alanda kendisini en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Faruk Özlü, mesajında "Kadına saygı, tarihimizin, sosyal hayatımızın, gelenek ve göreneklerimizin de temel dinamiğidir. Tarihimiz boyunca mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan tüm kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Gelişme ve kalkınmanın en önemli aktörleri kadınlardır. Düzce Belediyesi olarak başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız ve desteklerimizi bugün olduğu gibi bundan sonrada göstermeye devam edeceğiz. Kadınların toplum içerisinde güçlerini ortaya koymaları sadece kendileri için değil hem aileleri hem de yaşadıkları topluma sağladıkları değer çarpanıyla birlikte milletinin yaşam düzeyinin de artmasına katkı vermektedir. Onları sadece bir günde anmamalı, her zaman saygı ve sevgiyle hak ettikleri değeri vermeliyiz. Unutulmamalıdır ki; kadına yapılan yatırım, geleceğe yapılan en önemli yatırımların başında gelmektedir. Bu duygu ve düşünceler ile günümüzde kadınlarımıza karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınayarak bir daha yaşanmaması temennilerimi dile getirirken, başta şehit anneleri olmak üzere; her şeyin en güzeline layık olan Türk kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE