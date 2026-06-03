Başkan Özlü\'den Akçakoca\'ya destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca Belediye Başkanvekilliği görevine seçilen Alev Ünal'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca Belediye Başkanvekilliği görevine seçilen Alev Ünal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Özlü, Alev Ünal'ın ilçeye ve vatandaşlara önemli hizmetler kazandıracağına inandığını belirterek yeni görevinde başarılar diledi. Akçakoca'nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına yürütülecek çalışmalarda Başkanvekili Ünal'a başarı temennisinde bulunan Özlü, üstlenilen sorumluluğun ilçeye ve tüm hemşehrilere hayırlı olmasını temenni etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Akçakoca'nın geleceğine yönelik projeler ve yerel yönetim çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE