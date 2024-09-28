Başkan Özlü, Düzce Merkez Büyük Cami için Proje Talimatı Verdi

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Düzce Merkez Büyük Cami din görevlileri ve dernek yönetimi ile bir araya gelen Başkan Faruk Özlü, tarihi cami ve çevresine ilişkin talepleri dinledi. Özlü, tarihi doku bozulmadan, mabede değer katacak bir proje hazırlanması için mimarlara talimat verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehirdeki tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu dahilde Başkan Özlü, Düzce'nin en eski camilerinden biri olan Merkez Büyük Cami'ye ve çevresine ilişkin talepleri dinlemek üzere cami görevlileri ve dernek yönetimi ile bir araya geldi. Cami çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Özlü'ye, Merkez Büyük Cami'nin mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgiler verildi.

Başkan Özlü, Düzce'nin tarihi dokusunun önemli bir parçası olan caminin silüetini bozmadan, cami ve çevresine değer katacak bir proje üzerinde çalışmaların başlatılması için mimarlara talimat verdi. Özlü, "Sizin ilettiğiniz mahsusları bertaraf edici neler yapılabilir üzerinde çalışalım. Cami çevresindeki mülk sahipleri kendi arasında uzlaşırsa biz buraya değer katacak güzel bir proje yaparız" ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü inceleme gezisi sonrası, cami cemaati ile de sohbet etti. - DÜZCE