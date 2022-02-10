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Başkan Özlü: "Geleceğimizi ihya edecek gençlerimize güvenimiz tam" - Son Dakika

Başkan Özlü: "Geleceğimizi ihya edecek gençlerimize güvenimiz tam"

10.02.2022 09:40
Başkan Özlü: "Geleceğimizi ihya edecek gençlerimize güvenimiz tam"

AK Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan İbrahim Acar ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Geleceğimizi hem inşa hem de ihya edecek gençlerimize güvenimiz tam" dedi.

AK Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan İbrahim Acar ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Geleceğimizi hem inşa hem de ihya edecek gençlerimize güvenimiz tam" dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından AK Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine tayin edilen İbrahim Acar, Belediye Başkanı Yasin Özlü'yü ziyaret etti. Ziyarette Başkan Özlü, İbrahim Acar'ı tebrik etti.

"Güvenimiz tam"

Gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade ede Özlü, "Başiskele'miz genç ve dinamik demografik yapısıyla her geçen gün gelişen ve büyüyen ilçemiz. Bizler her zaman genç kardeşlerimizin kişisel ve fiziksel gelişimi için yanındayız ve destekçisiyiz. Genc-i Ala gençlik modelimiz ile eğitimden sanata, bilim ve teknolojiden spora kadar daha birçok dalda genç kardeşlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Her defasında gelecek gençlerin ellerinde yükselecek diyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda geleceğimizi hem inşa hem de ihya edecek gençlerimize güvenimiz tam. Bu doğrultuda Ak davanın bir neferi olarak AK Parti Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atanan İbrahim Acar'a başarılar diliyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

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İbrahim Acar, Başiskele, Hisarcık, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü: 'Geleceğimizi ihya edecek gençlerimize güvenimiz tam' - Son Dakika


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