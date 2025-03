Başkan Özlü "Kadın, medeniyetimizin temel taşı, ailenin direğidir"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak kadınların fedakarlık, çalışkanlık ve sevgi dolu yaklaşımlarının medeniyetlerin temel taşı ve aile kavramının vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çekti.

Başkan Faruk Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi: "Bugün emekçi kadınların mücadelesinden yola çıkarak dünya çapında kadınların önemini bir kez daha vurguladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. İnsanlığı oluşturan iki unsurdan biri olan kadın, tüm medeniyetlerde en üst saygıyı hak edenler olarak tarihte bilinir. Tarihimize baktığımızda Türk toplumlarında Hakan'ın temsilcisi Hanım'ı olmuş, İslamiyet'te de "sizin en hayırlınız, ailesine en iyi davrananızdır" şeklinde Hadislere konu olan aile ve kadının değeri açıkça belirtilmiştir. Emekçi kadınlar, evlerimizi yuvaya çevirmiş, yaşamımızı devam ettirmek için bizimle birlikte her zorluğu göğüslemişlerdir. Kadın; annedir, eştir, evlattır, öğretmendir, emekçidir. Hayatın her alanında var olan, değer katan kadınlarımızın hak ettikleri saygıyı görmesi, huzur ve güven içinde yaşaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadınlarımızın emekleri karşısında duyarsız kalmamak, onların haklarını gözetmek ve onlara yönelik her türlü haksızlığı ortadan kaldırmak, hepimizin insani ve vicdani görevidir. Bugün bizlere düşen, kadınlarımızın toplum içinde daha güçlü, daha saygın, daha güvenli bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri için çalışmaktır. Ancak unutulmamalıdır ki kadının gücü, değerleriyle, ailesiyle ve toplumuna kattıklarıyla anlam kazanır. Kadını sadece ekonomik veya sosyal başarılarıyla değil, ahlaki ve manevi yönüyle de yücelten bir anlayışı benimsemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri, eşleri, kardeşleri olmak üzere tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." - DÜZCE