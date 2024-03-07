Başkan Özlü: Kadınların emekleriyle daha yaşanabilir bir dünya inşa edilecek - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özlü: Kadınların emekleriyle daha yaşanabilir bir dünya inşa edilecek

Başkan Özlü: Kadınların emekleriyle daha yaşanabilir bir dünya inşa edilecek

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların hayatın her alanında olması gerektiğine vurgu yaparak, kadınların emekleriyle daha yaşanabilir bir dünya inşa edileceğini belirtti.

07.03.2024 13:58  Güncelleme: 14:09
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DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, daha yaşanabilir bir dünyanın inşasının kadınların emekleri ile olacağını belirtti.

Başkan Faruk Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında kadınların hayatın her alanında olması gerektiğine vurgu yaparak "Kadınlar dünyanın her yerinde, dokundukları her alanı geliştiren, güzelleştiren varlıklardır. Hayatın her alanında yanımızda olan, insanoğlunu yetiştiren, eğiten ve yaşam basamaklarında bize en büyük desteği sağlamak üzere yanımızda yer alan ortaklarımızdır. 8 Mart sembolik bir gün olsa da her gün kıymetini ve değerini bilmemiz gereken hanım kardeşlerimizin dünyanın hiçbir yerinde baskıya, ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmadığı bir sosyal yaşam inşa etmek için bireysel mücadelemizi vermek zorundayız. Kadınlar bizim anlayışımızda öznedir. Var olma ve yaşamın ta kendisidir. Adil iş ortamı, eşit işe eşit ücret gibi kavramları tartışmak yerine, kadınların fikirlerinden faydalanmamız gerekir. Bu vesile ile onların kendini geliştirmesi, iş yaşamında da var olması konularında gerekli adımları atmaya devam ederken, ülkemizdeki ve dünyanın her noktasındaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özlü: Kadınların emekleriyle daha yaşanabilir bir dünya inşa edilecek - Son Dakika

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