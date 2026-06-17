Başkan Özlü "Düzce için 100 projenin yüzde 40\'ı tamamlandı"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaş buluşmaları programlarına Nalbantoğlu Mahallesi ile devam etti. Başkan Özlü, 'Düzce İçin 100 Proje' kitabı ile 5 yılda yapacaklarını yazıya döktüklerini belirterek, "Bizim vaatlerimiz, bizim sözlerimiz gün bittiği zaman unutulacak olan sözler değil. Bu kitap görev sürem bittiği zaman bana hesap sorabileceğiniz bir kitap. Yani seçimden seçime gelen, rüzgar estirip giden adamların bu şehre bir faydası olmaz. Biz hep buradayız" dedi.

Başkan Faruk Özlü, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduğu "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmalarını sürdürüyor. Programın bu yılki üçüncü durağı Nalbantoğlu Mahallesi oldu. Başkan Özlü, beraberinde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte mahalle sakinleriyle bir araya gelirken, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da toplantıya katılım sağladı.

Faruk Özlü, "Düzce Belediyesi olarak yaptığımız hizmetleri, çalışmaları hem sizlerle paylaşmak hem de sizlerin sorunlarını, dertlerini, taleplerini dinlemek maksadıyla buraya geldik. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz ne varsa çekinmeden sorun" dedi.

"Düzce Belediyesi çalışıyor. bundan emin olun. eksiği, kusuru var mı? olabilir, vardır. Onları da biz düzeltiriz. Bir sıkıntımız şu; dünyada savaşlar var, ekonomide daralmalar var. Paranın çok kıt olduğu bir dönemde belediye başkanlığı yapıyoruz. Bu biraz bizi zorluyor" cümleleriyle konuşmasına devam eden Başkan Özlü, "İçme suyu hatlarımızı yeniliyoruz. Düzce'nin her tarafı şantiye gibi hatlar çekiliyor. Bin 200'lük borular, 500'lük borular. Yakında mahalle içlerine gireceğiz. Oradaki boruları değiştireceğiz. Kayıp kaçak oranımız şu an da yüzde 54. Bu oranı yüzde 10-15 seviyesine çekeceğiz. Düzce'ye önümüzdeki 50 yıl yetecek kapasitede bir arıtma tesisi yapıyoruz. Yaptığımız her iş kalıcı iştir. Şehir şebekesinin değiştiği yerleri asfaltlayacağız. Bir asfalt ihalesi yaptık. Asfalt ve kaldırımlarla birlikte yaklaşık 500 milyon TL bir bütçe yaptık. Buraları yenileyeceğiz. Yetmezse ikinci bir 500'lük paket hazırlayacağız. O da yetmezse üçüncü. Ama emin olun benim görev sürem bittiği zaman Düzce'de asfaltlanmamış hiçbir yer kalmayacak" şeklinde konuştu.

Seçimlerden önce Düzce için yapacakları ve yapmak istediklerini bir kitapta topladıklarını Nalbantoğlu sakinleri ile paylaşan Başkan Özlü, şunları söyledi; "Buna da 'Düzce için 100 proje' adını verdik. Bu kitapta seçimlerden sonraki 5 yılda yapacaklarımızı tek tek yazdık. Bugüne kadar bunların yüzde 40'ını yapabildik. Önümüzde yapmamız gereken yüzde 60'lık iş var. Seçimler sırasında adaylar çıkar her şeyi söyler. Ama söz uçar, yazı kalır. Bizim vaatlerimiz, bizim sözlerimiz gün bittiği zaman unutulacak olan sözler değil. Bu kitap görev sürem bittiği zaman bana hesap sorabileceğiniz bir kitap. Yani seçimden seçime gelen, rüzgar estirip giden adamların bu şehre bir faydası olmaz. Biz hep buradayız."

"16 saati Düzce için çalışarak geçiyor"

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise Başkan Faruk Özlü'nün günün 24 saatinin 16 saatini Düzce için çalışarak geçirdiğine dikkati çekerek, "Tam Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği şekilde hatta daha da fazlasını yapıyor. Yerelde yöneticilik yapmak gerçekten zor. Çok fazla uğraş noktamız var. Arka planı sizler tarafından görülmüyor lakin çok ciddi bir hazırlık sonrasında bu hizmetler ortaya çıkıyor. Ankara'dan bakanlıklardan buralara bütçe getirmek gerekiyor. Belediyemizin kendi iç dinamikleri ile hizmet bu kadar çok fazla gelmiyor. Kaynak arayışlarında bulunmak gerekiyor. O anlamda da başkanımızın önderliğinde bizler Ankara'ya gidiyoruz. Hem milletvekillerimiz hem başkanımız ile birlikte bakanlıklarımızı ziyaret ediyoruz. Düzce'ye yatırım olarak talepte bulunuyoruz. Bir şekilde de hiçbir zaman boş dönmüyoruz. Bu çok kıymetli. Bu çalışkanlığın, saygınlığın, disiplinin bir göstergesi. Bizlere güvenin, bu ekibe güvenin" dedi.

Başkan Özlü, konuşmaların ardından Nalbantoğlu Mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek ilgili birim yöneticilerine gereken çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi.

Program kapsamında Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik spor etkinlikleri düzenlenirken, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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