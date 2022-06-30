Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti

30.06.2022 00:58
Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı ile devam etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretleri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı ile devam etti. Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın ve yönetimine yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu ve sanayiciye her zaman destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Yönetimi ve Melikgazi Kadın Kolları Başkanı Elif Demirok Pınar; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Başkan Palancıoğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "Sizlerle istişare içinde ve desteğinizle sanayicilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız" dedi. Başkan Mustafa Palancıoğlu da Kayseri OSB yönetimine başarılar dileyerek ekonominin büyümesi, ihracatın ve istihdamın artması için Melikgazi Belediyesi olarak sanayicilere her türlü desteği vereceklerini söyledi. AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de Kayseri OSB seçimlerinin şehrimize hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Özhaseki ailesinin acı günü Özhaseki ailesinin acı günü Son dakika haberleri | Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, cenaze törenine katıldı Son dakika haberleri | Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, cenaze törenine katıldı
Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Mehmet Yalçın, AK Parti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Palancıoğlu, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement