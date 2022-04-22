Başkan Palancıoğlu: "Hedefimiz geleceğinden emin nesiller yetiştirmek" - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu: "Hedefimiz geleceğinden emin nesiller yetiştirmek"

22.04.2022 16:12
Başkan Palancıoğlu: "Hedefimiz geleceğinden emin nesiller yetiştirmek"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Çocukların geleceğinden emin gençler olarak yetişmelerinin en büyük hedefleri olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, mesajında şunları ifade etti:

"Milletin egemenliğini koruyacak olan meclisimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilmiştir. Gençler ülkemizin gerçek sahipleri, yarınlarımızın geleceği ve yükselecek değerlerimizdir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir. Dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve hepsini sevgiyle kucaklıyor gözlerinden öpüyorum. Gençlerle birlikte daha ileri, refah içinde ve modern bir Melikgazi'yi geleceğe taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" - KAYSERİ

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Mustafa Palancıoğlu, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: 'Hedefimiz geleceğinden emin nesiller yetiştirmek' - Son Dakika


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