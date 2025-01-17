Başkan Palancıoğlu, Karne Heyecanını Paylaştı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Palancıoğlu, Karne Heyecanını Paylaştı

Başkan Palancıoğlu, Karne Heyecanını Paylaştı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim dönemi tatilinin başlamasıyla birlikte Mehmet-Şehime Germirli İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Başkan, ilçede eğitim için yapılan yatırımlara ve çocukların önemine değindi.

17.01.2025 14:12  Güncelleme: 14:14
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; 2024-2025 Eğitim ve Öğretim döneminin yarıyıl tatiline girmesiyle Mehmet-Şehime Germirli İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

İlçede eğitim ve öğretime her zaman destek veren, geleceğin teminatı çocuklara büyük değer vererek ilçede 22 okul yaptıklarını da hatırlatan Başkan Palancıoğlu; "Bugün tüm öğrencilerimiz için mutlu bir gün. Bizler de bu mutlu günlerinde öğrencilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bahçelievler Mahallemizde bulunan, Mehmet-Şehime Germirli İlkokulu'nda öğrencilerimizin karne heyecanına ve mutluluğuna ortak olduk. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak adına ilçemizde eğitimle ilgili önemli çalışmalara imza attık. Gençlerimiz ve çocuklarımız ülkemizin geleceği. Geleceğimizi daha parlak hale getirebilmek için gençlerimizin güzel eğitim almaları gerekiyor. Biz de bu konuda elimizden gelen her desteği verdik, vereceğiz de. Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimizi çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. 2 haftalık tatil döneminde güzelce dinlenin, bol bol kitap okuyun. Ayrıca ilçemizde hizmet veren 15 adet akıl küpü kütüphanemize tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize güzel bir tatil diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu, Karne Heyecanını Paylaştı - Son Dakika

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