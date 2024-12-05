Başkan Posbıyık'tan OYAK Yönetimine Sert Eleştiriler

Yerel

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, OYAK yönetimine tepki göstererek, "Sanayiciyi, tüccarı, Ereğli'de yaşayanları, işçileri mahvetti. Erdemir işçisi huzursuz… Ereğli halkına tek kuruş vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarca mahkememiz var, belediyenin vergilerini ödemiyorlar. Erdemir işçisinde dahi huzur yok, onun için devamlı iş kazaları oluyor" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi aralık ayı toplantısının ikinci oturumu, AKM Nikah Salonu'nda Başkan Posbıyık'ın yönetiminde yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce açıklamalarda bulunan Başkan Posbıyık, OYAK yönetimine tepki gösterdi.

Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Vatandaş keşke yabancılar alsaydı diyor"

"Bugün sizlere OYAK'tan bahsedeceğim. Erdemir bizim için çok cazip. Erdemir'i seviyoruz. Ancak OYAK denince tüylerimiz diken diken oluyor. OYAK, Karadeniz Ereğli'ye çok kötülük yaptı. O kadar kısmık ki, Ereğliler kısmık der yani kısıyor da kısıyor, Ereğli'yi mahvetti. Sanayiciyi, tüccarı, Ereğli'de yaşayanları, işçilerini mahvetti. Erdemir işçisi huzursuz… 'İnşallah rahatsız olmadan bir an evvel emekliye ayrılırım' diyen çok yönetici arkadaşım var Erdemir'de. Hem maddi bakımdan çok düşürdüler haklarını, hem de manevi bakımdan huzur denen bir şey kalmadı. Tabii ki işçilerin maaşı düştükçe piyasaya giren para da azalıyor, esnafta mağdur oluyor böyle bir zamandan geçiyoruz. Milli bir kuruluş geldi Ereğli'ye diye sevinirken bizi mahvettiler. Şimdi vatandaş diyor ki keşke yabancılar alsaydı hiç olmazsa sosyal haklarımızı korurdu diyorlar. Çok acı şeyler bunlar. Gerçekten çok acımasızca hareket ediyorlar.

"Ereğli halkına kuruşları geçmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar"

Özel Endüstri Bölgesi oldu, uğraşıyorlar, abuk sabuk işler yapıyorlar. Elleri ayaklarına dolaştı, durmadan belediyeye yardım için geliyorlar. En son vergi tahsilatları vardı, emlak vergisi. Kanun diyor ki 'Endüstri Bölgesi ilan edildikten sonra ilk taksidi endüstri bölgesi olan şirket ödeme yapar.' Bize de bu ay ilk taksidi ödeme yapacaklar diye bekledik. İkaz ettik ama ödemediler. Ereğli halkına kuruşları geçmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. İnanılmaz bir şey. Ereğli halkına eziyet. İşçisine eziyet. Çalışanlarda huzur muzur kalmadı. Zaten görüyoruz bir çok iş kazaları da bundan oluyor. Emlak vergimizi vermedikleri için mahkemeye gideceğiz yine. Onlarca mahkememiz var aramızda. Erdemir sahasında 15 dönüm arsamızı gasp ettiler. Paramızı da vermiyorlar. 350 tane vatandaşın zilliyet dosyası var. Dava açtılar, onların hakkını da vermiyorlar. Yazık, günah. Elektrik, havagazı tüketim vergisini de inşallah yakında kazanacağız, hala paramızı vermiyorlar. Şimdi iki günde bir yerel gazetelerde genel müdürün resmini yayınlıyorlar. Sırıtıyor… Neymiş, yeşil dönüşüm yapacaklarmış… Sıfır emisyon. Hadi oradan. İnanmıyoruz size! Ereğli halkının size güveni yok. Palavra atıp tutuyorlar. Endüstri Bölgesi oldukları için moral vermeye çalışıyorlar akılları sıra. Ereğli halkının anasını ağlattınız, Ereğli'yi mahvettiniz.

"Temizlik konusunda aksamalar başlayacak diye korkuyoruz çünkü eleman kalmadı elimizde"

Ülke zor günler geçiriyor. Enflasyon, zamlar. Emlak vergisini, su parasını ödeyemeyen vatandaşlar var. Vatandaşın ümüğünü sıkacak değiliz, çünkü ödeyemiyorlar. Paraları yok. Bizim de bütçemiz iyice zayıflıyor. Zamlara yetişmek mümkün değil. İnanılmaz bir ortamdan geçiyoruz. Muhalif belediyelere baskı var. Bu şekilde vaziyeti devam ettirmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda bir de bir laf çıktı. 'Emekliye hak edenler yılbaşından sonraya kalırsa maaşları düşecek' diye. İnanılmaz bir dalga geldi, sadece belediyede değil bütün şirketlerde emekliye ayrılıyor herkes. Bizim müdürler adeta işçilere yalvarıyorlar emekliye ayrılmayın diye. Çünkü yerine yeni adam alamıyoruz tasarruf tedbirleri genelgesi nedeniyle. Şu anda çöpte iyice zayıfladık. Hem kadrolu, hem şirket personeli 60 kişiye kadar emekli var. Bu ayrılanların tazminatlarını vermekte başlı başına bir dert. Dolayısıyla en çok önem verdiğimiz şey temizlik bizim. Temizlik konusunda aksamalar başlayacak diye korkuyoruz çünkü eleman kalmadı elimizde her gün ayrılıyorlar. Yazın plajları çalıştıramayacağız herhalde. Vaziyet o noktaya doğru gidiyor. Eğer bir takım önlemler almazsak su sisteminde arıza olacak, su kesintileri başlayacak gibi korkuyoruz. İnanılmaz acımasız bir ortamdan geçiyoruz. En çok üzüldüğüm nokta ise şu. Zammı hükümet yapıyor. Tabii belediyeler de mecburen suya zam yapıyor. Diğer işlemlere zam yapıyor. Vatandaş bunu anlayamıyor, hükümeti tenkit edeceğine belediyeleri tenkit ediyor. Ama hükümet her şeye zam yapıyor, bu görülmüyor."