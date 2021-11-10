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Başkan Sadıkoğlu'ndan, MGTC'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Sadıkoğlu'ndan, MGTC'ye ziyaret

10.11.2021 16:36
Başkan Sadıkoğlu'ndan, MGTC'ye ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Yönetim Kurulu...

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hasan Özkan ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette ilk konuşmayı yapan ve sözlerine Atatürk'ü ölümünün 83. yıldönümünde anarak başlayan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, Cumhuriyet gibi değerli bir emaneti bırakan, ilke ve inkılaplarıyla yolları aydınlatan ve Türk Milleti'nin kaderini değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle andığını söyledi.

Başkan Aydın, "Fikirleri ve ideallerine sahip çıkarak, nesilden nesile aktarıp, varlığını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük önder Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya Sıtmapınarı bölgesinde çöken ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan 2 katlı binayla ilgili de konuşan Aydın, "Malatya'da bir binanın çökmesiyle 14 kişi enkaz altında kaldı ve 14 kişinin tamamı kurtuldu. Öncelikle yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun diliyoruz. Malatya'yı yöneten belediye başkanlarımız, siyasetçilerimiz, Ticaret ve Sanayi Oda Başkanımız gece olay yerindelerdi. Malatya'da birlik ve beraberlik vardı. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. O gece toplumun doğru bilgi alabilmesi için bütün gününü oraya veren gazeteci arkadaşlarımızın emeklerine sağlık diliyorum. Başkanımız bugün Yönetim Kurulu üyeleriyle bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Şahsım ve Yönetim Kurulu üyelerim adına kendilerine ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün şehit ve gazileri rahmetle anıyoruz"

Daha sonra söz alan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise "Ülkenin demokrasisinde çok ciddi temeller atarak, ülkenin düşmandan kurtulmasında bugün bizlere aydınlık bir gelecek bırakan başta Ulu Önder Atatürk'ümüzün ölüm yıldönümünde hem onu hem de o tarihte ülke için canını siper eden bütün şehit ve gazileri rahmetle anıyoruz. ve onun ilkeleri doğrultusunda ülkemizin nasıl bir yere geldiğini hepimiz görüyoruz. Geçmişten bugüne onun vizyonunu taşımaya gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Sadıkoğlu, binaların yenilenmesi için belediyelere çağrıda bulundu

Şehirdeki binaların yenilenmesi için belediyelere çağrıda Bulunan Sadıkoğlu, "Malatya'mız elim bir kaza geçirdi. Özellikle şunu buradan ifade etmek istiyorum. Bugün insanların canı o kadar kıymetli ki, paranın da, malın da, mülkün de hepsinin ötesinde kentsel dönüşümde yıkılması gereken binalara yeri geldiği zaman vergi indirimi yapmak suretiyle, yeri geldiği zaman ekstra kat vermek suretiyle bir an önce şehrimizdeki bu binaların yenilenip, yeniden yapılandırılması için belediyelerin müteahhitlere destek olma çağrısında bulunuyorum. Bir olay olup da insanlar öldükten sonra bu konularla ilgili üzülmemizi gerektirmeden bugünden itibaren önlem alınmasını düşünüyoruz. Burada sevindirici olan özellikle 14 tane vatandaşımızın yaralanmalarına rağmen ölüm olmaması. Bizim en büyük mutluluğumuz bu oldu. Bugün burada bu çağrıyı da yapmak istiyorum. Bir şey olmadan önlemini almamız lazım. Olay olduktan sonra oraya toplanıp olayın vahameti konusunda üzülmemiz yapmış olduğumuz işte bizi başarısız kılar. Bununla beraber gazetecilere de teşekkür ediyorum. Taşların arasında bu haberi insanlara duyurarak orada bizler kadar belki daha fazla mücadele ederek bu insanların kurtulmasında gayret gösterdiler" değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılarınızın devamını diliyoruz"

Başkan Aydın'ı yeni görevinden dolayı tebrik eden Sadıkoğlu, "Özellikle Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti değerli Yönetim Kurulunu ben bir kez daha tebrik ediyorum. Çünkü burada geldikleri noktada sivil toplum örgütlerinin örgütlenmesini ve ülkede ses getirmesini arzu ediyoruz. Malatya olarak etkin olduğumuz her pozisyonda Malatya'nın bir adım daha ileri gitmesi için orada bulunan arkadaşımızın mücadele edeceğine de inanıyorum. Şimdi burada Mehmet Aydın, göreve geldiği günden itibaren yaptığı gazetecilik çalışmalarıyla da Malatya menfaatine mücadele eden ve gayret gösteren sağduyusuyla bizi her zaman gururlandırmış bir kişi. Bununla beraber 23 Ekim'de yapılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu'nda Genel Başkan Yardımcısı seçildi. Türkiye'nin en etkin sivil toplum örgütlerinden birinde Genel Başkan Yardımcısı olması bizi de gururlandırmış bulunuyor. Malatya adına da ciddi başarılara imza atacağını Malatya ve bölgedeki gazetecilerin hakkını, hukukunu daha iyi savunabileceğini de biliyoruz buna da güvenimiz tam, yapacağına da inancımız tam. Bu anlamda hem kendisini tebrik etmek ama nezdinde yönetimini tebrik etmek istiyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve sizleri önemsiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu'ndan, MGTC'ye ziyaret
Başkan Sadıkoğlu'ndan, MGTC'ye ziyaret

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sadıkoğlu'ndan, MGTC'ye ziyaret - Son Dakika


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