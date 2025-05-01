Başkan Şahin, 1 Mayıs'ta belediye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Şahin, 1 Mayıs'ta belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Başkan Şahin, 1 Mayıs\'ta belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında belediye çalışanlarıyla bir araya geldi, belediyenin görev şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

01.05.2025 16:13  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında belediye çalışanlarıyla bir araya geldi, belediyenin görev şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

Kent genelinde altyapı, üst yapı ve sosyal alanlar başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin görev alan personelleriyle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, kurumu "Çok güçlü ve güvenilir bir aile" olarak nitelendirerek ulusal ve uluslararası alanda yakalanan başarının bir ekip işi olduğunu vurguladı.

Günün erken saatlerinde belediye çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Şahin, burada çalışanlara karanfiller dağıttı. Programın devamında Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret eden Şahin, görevi başında şehit olan Büyükşehir Belediyesi personelleri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

"Vatandaş Gaziulaş personellerinden memnun"

Başkan Fatma Şahin ayrıca Gaziulaş'ın Otobüs İşletme alanına ziyarette bulunarak burada şoförlerle bir araya geldi. Onlarla sohbet eden Şahin, çalışanların gününü kutladı. Başkan Şahin, son 10 yılda yapılan yatırımlar ve gayretli çalışmalarla günlük yolcu kapasitesinin 30 binden 250 bine çıktığını aktarırken belediye araçları ve çalışanları için halkın büyük bir memnuniyeti ve olumlu dönüşü olduğunu vurguladı.

"Bu ekip halkın ve hakkın rızası için çalıştı"

Programlar kapsamında yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi'nin 11 yılda hayata geçirdiği Düzbağ, GAZİRAY, Dülük- OSB Tüneli projelerinin bir ekip işi olduğunu ve başarının beraber yakalandığını aktararak, "Sevgi emektir. Emek çektiğin şeyi seversin. Bu şehrin güzelleşmesi, altyapısı üst yapısı için büyük bir emek çekiliyor, gayret gösteriliyor. Aile olmak böyle bir şey. Biz çok güçlü ve güvenilir bir aileyiz. Bu şehir bize güveniyor. 'Halka hizmet hakka hizmet' anlayışıyla yola çıktık. Bu şehir uluslararası alanda zorluklara rağmen OECD'nin Şampiyon Şehri oldu. Şampiyon olan başkan değil bütün ekibimiz. EBRD'nin Yeşil Şehri olduk. Bunu siz çalışanlarımız başardı. Biz ayrıca Euro Prize'ı aldık. Yaptığımız çalışmaları anlattık. Avrupa'da yapılan projelerde en iyisinin bizim yaptığımızı gösterdik. Bunun sonunda bize büyük ödül geldi. Bu büyük ödül çalışanlarımıza geldi. Bu ekip halkın ve hakkın rızası için çalıştı. Bu ekip şehri medeniyet, şehri dua, şehri ensar oldu. Bunları başaran imanı, aşkı, muhabbeti, kardeşlik ruhuyla işine sahip çıkan buradaki can kardeşlerimiz oldu" dedi.

"Bu hepimizin, bu büyük ailenin başarısı"

Başkan Şahin ayrıca şoförlerle bir araya geldiğinde yaptığı konuşmada büyük bir sorumlulukla görevlerinin başında çalıştıklarını ifade ederek, "İnsanların canı, ailesi, geleceği sizlere emanet. Sizler de büyük bir emek veriyorsunuz. Halkın rızasını aldığınız zaman bu dua müminin silahı. Şehir insanın insan şehrin aynasıdır. Bu şehir çok kıymetli bir şehir, Gazi şehir. Şehirler vücutlara benzer iki şeyi akıtmamız lazım. Birincisi su ikincisi ulaşım. 'İman varsa imkan vardır' derseniz başarırsınız. Zor dönemlerde fedakarca çalıştınız. Büyük bir memnuniyet var. Biz de sizden razıyız. En zoru geride kaldı. Bizim anlatacağımız bir başarı hikayesi var. Bu hepimizin, bu büyük ailenin başarısı" diye konuştu.

Gaziulaş Genel Müdürü Aykut Çakıroğlu ise çalışmalarda son durum ve gelecek projeler için bilgiler verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatma Şahin, Fatma Şahin, gaziantep, Politika, 1 Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şahin, 1 Mayıs'ta belediye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 04:16:50. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Şahin, 1 Mayıs'ta belediye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.