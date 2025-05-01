Başkan Şahin, 1 Mayıs\'ta belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında belediye çalışanlarıyla bir araya geldi, belediyenin görev şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

Kent genelinde altyapı, üst yapı ve sosyal alanlar başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin görev alan personelleriyle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, kurumu "Çok güçlü ve güvenilir bir aile" olarak nitelendirerek ulusal ve uluslararası alanda yakalanan başarının bir ekip işi olduğunu vurguladı.

Günün erken saatlerinde belediye çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Şahin, burada çalışanlara karanfiller dağıttı. Programın devamında Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret eden Şahin, görevi başında şehit olan Büyükşehir Belediyesi personelleri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

"Vatandaş Gaziulaş personellerinden memnun"

Başkan Fatma Şahin ayrıca Gaziulaş'ın Otobüs İşletme alanına ziyarette bulunarak burada şoförlerle bir araya geldi. Onlarla sohbet eden Şahin, çalışanların gününü kutladı. Başkan Şahin, son 10 yılda yapılan yatırımlar ve gayretli çalışmalarla günlük yolcu kapasitesinin 30 binden 250 bine çıktığını aktarırken belediye araçları ve çalışanları için halkın büyük bir memnuniyeti ve olumlu dönüşü olduğunu vurguladı.

"Bu ekip halkın ve hakkın rızası için çalıştı"

Programlar kapsamında yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi'nin 11 yılda hayata geçirdiği Düzbağ, GAZİRAY, Dülük- OSB Tüneli projelerinin bir ekip işi olduğunu ve başarının beraber yakalandığını aktararak, "Sevgi emektir. Emek çektiğin şeyi seversin. Bu şehrin güzelleşmesi, altyapısı üst yapısı için büyük bir emek çekiliyor, gayret gösteriliyor. Aile olmak böyle bir şey. Biz çok güçlü ve güvenilir bir aileyiz. Bu şehir bize güveniyor. 'Halka hizmet hakka hizmet' anlayışıyla yola çıktık. Bu şehir uluslararası alanda zorluklara rağmen OECD'nin Şampiyon Şehri oldu. Şampiyon olan başkan değil bütün ekibimiz. EBRD'nin Yeşil Şehri olduk. Bunu siz çalışanlarımız başardı. Biz ayrıca Euro Prize'ı aldık. Yaptığımız çalışmaları anlattık. Avrupa'da yapılan projelerde en iyisinin bizim yaptığımızı gösterdik. Bunun sonunda bize büyük ödül geldi. Bu büyük ödül çalışanlarımıza geldi. Bu ekip halkın ve hakkın rızası için çalıştı. Bu ekip şehri medeniyet, şehri dua, şehri ensar oldu. Bunları başaran imanı, aşkı, muhabbeti, kardeşlik ruhuyla işine sahip çıkan buradaki can kardeşlerimiz oldu" dedi.

"Bu hepimizin, bu büyük ailenin başarısı"

Başkan Şahin ayrıca şoförlerle bir araya geldiğinde yaptığı konuşmada büyük bir sorumlulukla görevlerinin başında çalıştıklarını ifade ederek, "İnsanların canı, ailesi, geleceği sizlere emanet. Sizler de büyük bir emek veriyorsunuz. Halkın rızasını aldığınız zaman bu dua müminin silahı. Şehir insanın insan şehrin aynasıdır. Bu şehir çok kıymetli bir şehir, Gazi şehir. Şehirler vücutlara benzer iki şeyi akıtmamız lazım. Birincisi su ikincisi ulaşım. 'İman varsa imkan vardır' derseniz başarırsınız. Zor dönemlerde fedakarca çalıştınız. Büyük bir memnuniyet var. Biz de sizden razıyız. En zoru geride kaldı. Bizim anlatacağımız bir başarı hikayesi var. Bu hepimizin, bu büyük ailenin başarısı" diye konuştu.

Gaziulaş Genel Müdürü Aykut Çakıroğlu ise çalışmalarda son durum ve gelecek projeler için bilgiler verdi. - GAZİANTEP