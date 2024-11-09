Başkan Şahin'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Başkan Şahin'den 10 Kasım mesajı

Başkan Şahin\'den 10 Kasım mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.11.2024 13:16  Güncelleme: 13:18
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında "Türk milletine esareti ve himayeyi asla yakıştırmayan ve bağımsızlık meşalesinin ilk fitilini 19 Mayıs'ta Samsun'dan ateşleyen Gazi Mustafa Kemal'i saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Şahin, Gazi Mustafa Kemal'in mücadeleci ve kurucu vasıflarının gençlere ve çocuklara iyi anlatılması gerektiğini, onun "En büyük eserim" dediği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için sorumlulukları hep birlikte yerine getirmenin önemine dikkat çekti.

Cumhuriyetimizi bu toprakların tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden Gazi Mustafa Kemal'in, milletimizi ortak bir ideal etrafında birleştirmeyi başardığını vurgulayan Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve uluslararası sorunların çözümünde aktif rol üstlenen yüksek itibara sahip bir ülke konumunda olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İstiklal mücadelemize önderlik eden, aziz milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamıdır. İleri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile de dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almış, askeri bir dehadır. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, sürekli daha ileriye taşımak için, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birleşiyoruz. 'Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, ulusal değerlere, bilince ve Cumhuriyete sahip çıkmak; Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan o ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır. Bu düşüncelerle, vefatının 86. yıl dönümünde Türk milletine esareti ve himayeyi asla yakıştırmayan ve bağımsızlık meşalesinin ilk fitilini 19 Mayıs'ta Samsun'dan ateşleyen Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, saygı ve şükranla anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Şahin'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

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