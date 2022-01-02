Başkan Şahin yeni yılı değerlendirdi - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni yıla tüm Bileciklilerle birlikte Atatürk Parkı'nda girdiğini söyleyerek, "Bilecikliler 2022'ye yüksek bir moralle 'merhaba' dedi" ifadelerine yer verdi.

Bilecikliler yeni yıla, Bilecik Belediyesi'nin düzenlediği ve DJ Enes Ayata'nın katıldığı Yılbaşı Sokak Partisi ile girdi. Doyasıya eğlenen Bilecikliler 2022'ye yüksek bir moralle 'merhaba' dedi. Yeni yıl hazırlıklarına günler öncesinden başladıklarını anlatan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bilecik Belediyesi yılbaşı gecesini muhteşem bir organizasyonla noktalandırdı. Belediye tarafından organize edilen yılbaşı sokak partisine katılan vatandaşlar DJ Enes Ayata'nın şarkılarıyla ısındı. Geceye eşim Serpil Şahin ile katılarak, bende Bileciklilerin coşkusuna ortak oldum. Herkesin keyifli hali gözlerden kaçmadı. Gece boyunca şarkılara eşimle birlikte eşlik ederek, vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektirdik. 2022 yılının dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini tüm kalbimle diliyorum. Yeni yıl hepimize umut olsun" dedi. - BİLECİK