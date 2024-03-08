Başkan Savaş, Hatay\'ın Arsuz ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Yerel

Hatay'ın Arsuz ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir yürüten Başkan Savaş, 31 Mart yerel seçimleri için partisinin adayı olmuştu. Depremin vurduğu şehrini yeniden ayağa kaldırmak için elini taşın altına koyan Başkan Savaş, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi kentin dört bir yanında düzenlediği halk toplantılarına devam ediyor. HBB Başkanı Savaş, Arsuz ilçesine bağlı Madenli, Arpaderesi, Karahüseyinli, Nergizlik ve Karaağaç Mahallerinde düzenlenen halk toplantılarında da vatandaşların coşkusuyla karşılandı.

Karaağaç Mahallesi'nde Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Arsuz Seçim Ofisi'nin açılışına katılan Savaş, kent genelinde gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında insanların yüzünde ki tebessüm ile doğru yolda ilerlediklerini gördüğünü söyledi.

Savaş, kendilerini kucaklayan ve bu kutlu yürüyüşlerinde yalnız bırakmayan bütün Hataylı ve Arsuzlu hemşerilerine teşekkür etti.

Hatay'ı ve Hataylıları çok sevdiğini ancak aday belirleme döneminin son günlerinde yaşanan o 3 günlük süreçte Hataylıların da kendisini ne kadar çok sevdiğini ve güvendiğini gördüğünün altını çizen Başkan Lütfü Savaş, "Dik dur eğilme, Hatay Halkı seninle" sloganları atan vatandaşlara "Siz arkamızda olduğunuz sürece, biz asla eğilmeyiz, asla boyun eğmez teslim olmayız" diye seslendi. - HATAY