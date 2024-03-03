Başkan Seçer, Birlik ve Dayanışma Yemeği\'nde konuştu

Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma Yemeği'ne katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Şahsıma ya da partime destek istemiyorum. Bizden memnun olanların oyunu istiyoruz" dedi.
Başkan Seçer, Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Birlik ve Dayanışma Yemeği'ne katıldı. Programa Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer, Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Doğan Döldöş, Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz, dernek üyeleri ve Pazarcıklılar katıldı.
Konuşmasına Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anarak başlayan Başkan Seçer, böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu. Depremlerin ardından Mersinlilerin depremzedelere evlerini, sofralarını açtığını anımsatan Seçer, şöyle konuştu:
"Mersinliler o 11 kentin acısını bir başına yaşadı. 11 kentten insanlar deprem dolayısıyla kentimize geldi. Sadece kamu kurumları belediyeler değil, insanlar evlerini açtı. Sofralarını paylaştı, yataklarını verdi, kendileri yerde yattı ama misafirlerine depremzedelere yataklarını verdi. Anadolu'nun alicenaplığı, kadirşinaslığı, büyüklüğü burada, Mersin'de ortaya çıktı. Hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Onların o şefkat dolu, sevgi dolu, yardımsever yüreklerinden öpüyorum."
Geceyi düzenleyen dernek yönetimi ve diğer paydaşlara da teşekkür eden Seçer, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını belirterek, şöyle devam etti:
"Şahsıma ya da partime destek istemiyorum. 'Büyükşehirde 5 yıllık süre boyunca, bu kente değerli, önemli işler yaptınız, Bu kenti kapıp kucakladınız, insanları ayırmadınız' diyorsanız tüm Mersinleri bu seçimlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığında 'Hizmet İttifakı' çatısı altına davet ediyorum. Bizden memnun olanların oyunu istiyoruz."
Depremde yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle anarak konuşmasına başlayan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da deprem bölgesinde yaşayan yurttaşların sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. 31 Mart 2024 tarihinde sıradan bir seçime gidilmeyeceğine dikkati çeken Kış, bir CHP Milletvekili olarak, 5 yıldır Mersin'de yaşanan bütün değişiklikleri adım adım izlediğini söyledi. Kış, "Ben 31 Mart'ta, burada bulunan herkesin 5 yılda yapılan hizmete kayıtsız kalmayacağını ve sandığa gittiğinde elini vicdanına koyarak bu yapılan hizmetlerin boşa gitmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.
Pazarcıklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Doğan Döldöş ise pandemi ve deprem dolayısıyla 3 yıldır 'Birlik ve Dayanışma Gecesi' düzenlemediklerini belirterek, katılım gösteren Başkan Seçer, Milletvekili Kış ve CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Tuncer ile tüm misafirlere teşekkürlerini iletti.
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