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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yılbaşı Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yılbaşı Pazarını Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yıl öncesinde bir alışveriş merkezinde ve Özgecan Aslan Barış Meydanında kurulan Yılbaşı Pazarını ziyaret ederek, vatandaşların yeni yıllarını kutladı. Seçer, alışveriş merkezinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı ve fotoğraf çektirdi. Ardından Yılbaşı Pazarını gezen Seçer, stantları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve yeni yıl dileklerinde bulundu. Ayrıca sahilde vakit geçiren vatandaşlarla da selamlaşan Seçer, herkesin yeni yılını kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yılbaşı Pazarını Ziyaret Etti
31.12.2023 - 13:04,
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yıl öncesinde bir alışveriş merkezinde ve Özgecan Aslan Barış Meydanında kurulan Yılbaşı Pazarını ziyaret ederek, vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Seçer, alış veriş merkezinde özellikle gençlerin yoğun ilgisi ile karşılanırken, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerle de bol bol fotoğraf çektirdi. Bir kafede oturup vatandaşlarla sohbet eden Seçer'i karşısında gören bir vatandaş; "Gerçekten örnek bir başkansınız. Çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Başarılar" dedi. Bir genç de Başkan Seçer'e, "Çocuklar ve gençler için yaptıklarınıza minnettarım, size çok teşekkür ederim" diye konuşarak duygularını ifade etti.

Başkan Seçer ardından Özgecan Aslan Barış Meydanında yer alan Yılbaşı Pazarını ziyaret etti. Burada açılan stantları gezen Seçer, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Seçer, Yılbaşı Pazarında, yeni yıl temalı hediyelik süs eşyalarından takılara, seramik ürünlerden oyuncaklara, mutfak soslarından reçellere varıncaya kadar el emeği göz nuru birçok ürünün yer aldığı satanları tek tek ziyaret etti. Seçer, 7'den 70'e herkesin eğlendiği ve alışveriş yaptığı pazarda, keyifli vakit geçiren vatandaşların yeni yıl heyecanlarına ortak olarak 'mutlu yıllar' dileklerinde bulundu.

Stant sahiplerine 'hayırlı işler' dileğinde bulunan Başkan Seçer, herkesin yeni yılını kutladı Seçer, stantlarda ikram edilen lezzetlerin de tadına baktı. Seçer ayrıca hafta sonunu Mersin sahilinde geçiren vatandaşlarla da selamlaştı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yılbaşı Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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