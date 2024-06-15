Başkan Seçer: "Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için tedbirlerimizi aldık" - Son Dakika
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Başkan Seçer: "Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için tedbirlerimizi aldık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşların huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

15.06.2024 18:32
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşların huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Başkan Seçer, Valilik tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Akbelen Şehir Mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen programa katılarak, şehit aileleri ve ardından da kent protokolüyle bayramlaştı. Şehitlikte gerçekleştirilen program sonrası açıklama yapan Seçer, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlarken, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülke uğruna canını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Bayram öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Seçer, "Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için tedbirlerimizi aldık" dedi. Mezarlıklar ve ibadet yerlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlandığını aktaran Seçer, Tarsus Sucular Mezarlığı, Mersin merkezde Akbelen, Çiftlik ve Güneykent mezarlıklarına ücretsiz servislerin olduğunu kaydetti. Seçer, "Bayram süresince belediye otobüslerimiz de ücretsiz hizmet verecek" diye konuştu.

"Kurban kesimlerinde temizliğe özen gösterilmesini rica ediyoruz"

Vatandaşların kurban kesme ibadetlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için 18 mobil kesim ünitesi ve 6 mezbaha ile hizmet vereceklerini belirten Seçer, "Mobil üniteler bayramın ilk günü hizmet verecek. Mezbahanelerimiz ise 1. ve 2. günü hizmet verecek. Vatandaşlarımız burada kurbanlarını kesebilirler" dedi.

Kurban kesimi esnasında vatandaşların bazı konulara dikkat etmesini isteyen Seçer, şöyle devam etti:

"Kurban kesimlerinde temizliğe özen gösterilmesini rica ediyoruz. Cadde kenarlarında, yol kenarlarında kurbanın kanının cadde boyunca aktığı bir tablo medeni bir topluma, medeni bir şehre yakışmaz. Mobil üniteler var, mezbahaneler var, hepsi ücretsiz. Temizliğe dikkat etsinler. Eğer temizliğe özen gösterilmezse hava da sıcak olduğu için yoğun sinek şikayeti olur. Mutlaka belediyemizin ilgili birimleri çalışacak ama vatandaşımızın da buna hassasiyet göstermesi lazım."

"Vatandaşlarımızdan suyu itinalı kullanmalarını istiyoruz"

Vatandaşlardan su tüketiminde dikkatli olmalarını isteyen Seçer, "Hava sıcaklığı ve rutubet yüksek. Bu da yüksek su ihtiyacı demektir. Bir taraftan da kurban kesimleri yapılacak. O bölgelerin temizliğinde su zayiatı fazla olacak. Bunun için mümkün olduğunca vatandaşlarımızdan suyu itinalı kullanmalarını istiyoruz. Lütfen içmeniz ve kullanmanız için temin ettiğimiz suyu zayi etmeyin. Bahçe sulamada veya araba yıkamada kullanmayın. Zaten bu yasal olarak da uygun değil. Biz planlamalarımızı insanların tüketebileceği su miktarına göre yapıyoruz. Bu tarz farklı amaçla kullanımlar susuzluğa neden oluyor" diye konuştu.

"Kaçak su kullanımına göz yummayın"

Kaçak su kullanımına da dikkat çeken Seçer, vatandaşlara bu konuda dikkatli ve bilinçli olması çağrısında bulundu. Özellikle bahçe sulamalarında kaçak su kullanımının oldukça fazla olduğuna işaret eden Seçer, "Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Kaçak su kullananları tespit ettikleri anda bizlere bildirsinler. Bu ihbarcılık değil, bu gayriahlaki bir durum değil. Bu kamu malına sahip çıkmak ve hırsızlığa göz yummamaktır. Kaçak su kullanımına göz yummayın" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Vahap Seçer, Mersin, Tatil, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Seçer: 'Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için tedbirlerimizi aldık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Seçer: "Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram ve tatil geçirmesi için tedbirlerimizi aldık" - Son Dakika
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