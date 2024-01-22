Başkan Sezer: "Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı"

ADANA - Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının ortadan kaldırılıp, tamamının kadrolu olması gerektiğini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 15'inci Geleneksel Basın Buluşması düzenledi. Adana Öğretmenevinde düzenlenen basın buluşmasında konuşan Sezer, "Eylül ayı başında da Türkiye genelinde 1-30 Eylül arasında 771 yeni üye gerçekleştirdik. Bu çok kıymetliydi, Genel Sekreterimiz Talat Yavuz bizzat gelerek teşekkür etmişti ve şu ana kadar 500 rakamına ulaşan şubemiz olmamıştı. Adana Şubesinin bir ayda 771 üye yaparak bir rekor kırmış olması bizim için kıymetliydi. Bundan sonraki süreçte de kısmet olursa, biz bu rekorumuzu daha üst seviyelere çıkartırız" dedi.

"Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının ortadan kaldırılması lazım"

Konuşmalarına devam eden Sezer, eğitim çalışanlarının sorunlarına değinerek şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim çalışanlarının sorunları ne kadar az olursa okula gittiklerinde öğrencilerle birlikte olduklarında daha verimli daha motivasyonlu olurlar. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını yıllardır sizinle paylaşıyoruz. Bunun ortadan kaldırılması lazım, tamamının kadrolu olması lazım, kadroya geçerken de bir takım aksaklıkların, eksikliklerin giderilmesi gerekir, bu konuda bazı sıkıntılar yaşıyoruz."

İkili eğitim sisteminde kalan okullar ve çalışanlar hakkında da Sezer, "Birçok yerde normal öğretime geçildi fakat bazı yerlerde hala ikili eğitim devam etmekte. Bu tür yerlerde mümkünse normal öğretime mümkün değilse buradaki eğitim çalışanlarına bir takım avantajlar sağlanması gerektiğinin altını çiziyoruz" diye konuştu.

Toplantı daha sonra soru cevap ile devam etti.