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Başkan Söğüt: "2.5 yılda 1 milyar TL'lik yatırım yapıldı" - Son Dakika

Başkan Söğüt: "2.5 yılda 1 milyar TL'lik yatırım yapıldı"

04.11.2021 10:23
Başkan Söğüt:

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2,5 yılda Körfez'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarla birlikte 1 milyar TL'lik yatırımın hayata geçtiğini belirtti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2,5 yılda Körfez'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarla birlikte 1 milyar TL'lik yatırımın hayata geçtiğini belirtti.

Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki park açılışlarının ardından vatandaşlarla sohbet ortamında bir araya geldi. Körfez'e hizmette 2.5 yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "3 yıla doğru yol alıyoruz. 3 yıl içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Bakanlıklarımız ve TOKİ ile birlikte toplamda 1 milyar TL'lik projeleri tamamladık ve devam ediyoruz. Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, değerli bakanlarımıza ve en önemlisi de bu ülkeye, millete değerler katan, hizmetler eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün 2,5 yılda Körfez'e 1 milyar TL'lik yatırımı hayata geçiriyor olmak güçlü Türkiye ile mümkün" dedi.

"Projelerin maliyeti 584 milyon TL"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'e yatırımlarının sürdüğünü kaydeden Söğüt, "İlçemize sadece Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu; tamamlanan ve devam eden projelerin maliyeti 584 milyon TL. Bunun içerisinde alt ve üst yapı çalışmaları, Tütünçiftlik-İlimtepe yolu, Hereke Sahili, Orhangazi Anadolu Lisesi içerisindeki spor salonu, Kılavuz Gençlik Merkezi, pandemi destekleri ve daha nice hizmetler var" diye konuştu.

"1 milyar TL'lik yatırım yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ ile birlikte İlimtepe'de 1500 konut yapıldığını ifade eden Söğüt, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat çalışmaları başladı. Başlı başına 300 milyon TL'lik bir proje. TOKİ, Millet Bahçemiz için ihaleye çıktı. 60 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım bu da. Bunları geçmişte yapmak mümkün değildi. Bugün 1 milyar TL'lik yatırımı 2,5 yıl içerisinde tamamladık ve devam ediyoruz. Dönem sonuna kadar da bunların üstüne proje koyacağız. Bizler de Körfez Belediyesi olarak 200 milyon TL'lik projeyi tamamladık ve devam eden projelerimiz var. Açtığımız parklar gibi yeni parklar, sosyal tesisler kazandırdık. İş yaşam merkezleri dışında ilçemize yeni bilgi evleri, yeni ulaşım ağları ilave ettik. ve bunun gibi birçok projenin çalışmaları, ihaleleri yapılması için gece gündüz çalışıyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz. Biz de aşk ve sevgi ile çalışarak mutlu oluyoruz" - KOCAELİ

Başkan Söğüt: 2.5 yılda 1 milyar TL'lik yatırım yapıldı
Başkan Söğüt: 2.5 yılda 1 milyar TL'lik yatırım yapıldı
Başkan Söğüt: 2.5 yılda 1 milyar TL'lik yatırım yapıldı

Türk Lirası, Kocaeli, Körfez, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt: '2.5 yılda 1 milyar TL'lik yatırım yapıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Söğüt: "2.5 yılda 1 milyar TL'lik yatırım yapıldı" - Son Dakika
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